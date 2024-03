“Preso per i fondelli”, Signorini si arrabbia duramente con gli inquilini e lancia un ultimatum

NEWS

Debora Parigi | 15 Marzo 2024

Grande Fratello

Al Grande Fratello Alfonso Signorini si è molto arrabbiato con alcuni inquilini della Casa. Ciò che ha scocciato molto il conduttore è il fatto che i concorrenti dicano delle cose e poi in puntata le negano, ammettendole solo in presenza di un video che lo dimostra. Questa presa in giro proprio non è stata digerita. Vediamo meglio cosa è accaduto stasera.

La ramanzina di Alfonso Signorini al alcuni concorrenti del Grande Fratello

Nella puntata di stasera del Grande Fratello è venuta fuori una vecchia storia riguardante Vittorio. In pratica secondo Giuseppe tra lui e Beatrice c’è stato qualcosa di più di un’amicizia. Entrambi hanno sempre negato e lo hanno fatto anche stasera. Ecco che quindi Alfonso Signorini ha citato un vecchio discorso di Greta.

In pratica Greta, parlando con Letizia e Paolo, aveva riferito di cose che lo stesso Vittorio le aveva detto. E si trattava di ciò che sarebbe successo tra lui e Beatrice sotto le coperte. A quel punto Greta ha detto che non ricordava niente, ma esistono i filmati di questa cosa. E così nel corso della puntata il video è stato mostrato.

Colti in fallo, hanno detto che ricordavano e sia Greta che Vittorio si sono difesi spiegando un po’ com’erano andate le cose. Pare che Vittorio avesse esagerato con le parole perché in quel momento era arrabbiato con Beatrice. Tutto questo non è piaciuto ad Alfonso Signorini che si è quindi un po’ alterato con gli inquilini del Grande Fratello.

“Quello che succede tra un concorrente e un altro nell’intimità delle loro conversazioni notturne, noi crediamo e lo sottoscriviamo che sono affari dei diretti interessati. Non ci siamo mai interessati a sapere che cosa avvenisse sotto un piumone o sotto una coperta. Sono affari vostri, sia che parliate tutta la notte sia che facciate altre cose. Non ce ne frega niente. La cosa che ci disturba è quando vi chiediamo conto di una cosa e voi ce la negate dopo averne parlato apertamente in Casa. Perché allora ci sentiamo presi per i fondelli. A me dà molto fastidio essere preso per i fondelli. Quindi ognuno vada avanti per la sua strada, ma sia sempre sincero. Perché altrimenti mi diverto io a mandare gli audio e i video”.

Insomma il conduttore del Grande Fratello si è davvero molto arrabbiato e questa cosa è arrivata diretta ai concorrenti.