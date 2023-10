Spettacolo

Nicolò Figini | 17 Ottobre 2023

Grande Fratello

Le nomination del 16 ottobre 2023 al Grande Fratello

La puntata del 16 ottobre 2023 del Grande Fratello è stata carica di eventi. La serata è partita con uno schieramento da parte degli inquilini, i quali hanno dovuto scegliere se andare da Beatrice, Rosy Chin o Grecia Colmenares.

Poi si è provato a cercare un chiarimento tra la Luzzi e Samira. In seguito ha fatto chiacchierare il confronto tra Heidi e il padre, dopo il quale la Baci ha affermato di voler uscire. Hanno quindi fatto il loro ingresso Jill Cooper, Mirko Brunetti e Giampiero Mughini.

I preferiti della Casa sono Angelica e Letizia. Beatrice è immune grazie al pubblico, mentre Cesara ha reso immune Heidi. Poi sono partite le nomination:

Beatrice ha nominato Samira

Valentina ha nominato Anita

Samira ha nominato Grecia

Letizia ha nominato Grecia

Anita ha nominato Valentina

Rosy ha nominato Grecia

Giselda ha nominato Grecia

Angelica ha nominato Grecia

Grecia ha nominato Valentina

Fiordaliso ha nominato Samira

Heidi ha nominato Giselda

Massimiliano ha nominato Grecia

Giuseppe ha nominato Fiordaliso

Ciro ha nominato Grecia

Vittorio ha nominato Samira

Paolo ha nominato Giselda

Alex ha nominato Valentina

Ovviamente ci sono stati vari scontri come al solito. In nomination al Grande Fratello, quindi, troviamo Rosy (mandata al televoto dalla Luzzi), Grecia, Samira e Valentina. Il pubblico sceglierà chi eliminare e chi mandare avanti. Molto presto, quindi, scopriremo di chi si tratta. Continuate a seguirci per tante altre news.

Per recuperare la puntata intera andate su Mediaset Infinity.