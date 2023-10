Spettacolo

Andrea Sanna | 17 Ottobre 2023

Grande Fratello

Le lacrime di Massimiliano Varrese

Questa sera su Canale 5 è in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Il confronto tra Heidi Baci e suo padre ha scosso non solo la ragazza, ma anche Massimiliano Varrese. Il papà della gieffina infatti non si è detto per niente contento dal comportamento di sua figlia e l’avvicinamento all’attore. E non solo per questione d’età.

Il padre di Heidi Baci infatti ha fatto una serie di accuse nei confronti di Massimiliano Varrese: “Una persona che ti ha messo sotto stress, che è più grande di me (…). Io non permetto a nessuno di trattare male mia figlia e di calpestare la tua dignità. Una persona che ti ha messo addosso e ti ha rovinato tutto questo gioco qua”.

Ma non solo. Perché il papà di Heidi ha anche rifiutato un confronto con Massimiliano Varrese, dicendo che non aveva nulla da dire. Poi la resa dei conti tra la ragazza e l’attore romano, che ha portato i due a mettere un punto definitivo a questa storia. Le parole che Varrese ha appreso stasera l’hanno ferito e si è più volte isolato, crollando in lacrime. Notata la situazione Alfonso Signorini è intervenuto e lui ha detto:

“Scusate. Io sono una persona che si è sempre comportata bene qui, dal primo giorno. Purtroppo essere accusato di cose così gravi mi sconvolge. Io so chi sono e so che valori che ho portato qui dentro e so qual è la verità. Confido in Dio. Sono scosso perché le persone conoscono chi sono. Ma ricevere queste accuse in TV è pesante (…). “, ha detto Varrese tra le lacrime.

Successivamente alcuni suoi compagni d’avventura sono intervenuti per supportarlo in questo momento di sconforto.

Massimiliano Varrese dunque sembra avere accusato il colpo e molto probabilmente dopo ciò prenderà definitivamente le distanze da Heidi.