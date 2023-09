Spettacolo

Nicolò Figini | 29 Settembre 2023

Grande Fratello

Le nomination del 28 settembre 2023 al Grande Fratello

La puntata del 28 settembre 2023 del Grande Fratello è stata carica di eventi. Nel corso dell’appuntamento abbiamo visto di nuovo la Casa contro Beatrice e poi un confronto tra Heidi e Massimiliano. Non è mancato nemmeno un piccolo litigio tra Heidi e Anita. Letizia in seguito ha commosso tutto il pubblico parlando della morte del padre e dell’affetto che prova per lui.

Beatrice Luzzi è stata nominata la preferita dal pubblico e ha avuto l’occasione di mandare Giselda al televoto eliminatorio. Come immune del Tugurio è stato votato Paolo, mentre per la Casa è stata scelta Rosy. Cesara, invece, ha scelto Massimiliano e Heidi. Poi sono cominciate le nomination:

Samira Lui ha nominato Grecia

Grecia Colmenares ha nominato Ciro

Ciro ha nominato Grecia

Anita Olivieri ha nominato Vittorio

Giuseppe Garibaldi ha nominato Arnold

Rosy Chin ha nominato Grecia

Lorenzo ha nominato Grecia

Arnold ha nominato Grecia

Vittorio ha nominato Samira

Giselda ha nominato Grecia

Beatrice ha nominato Angelica

Marco ha nominato Valentina

Alex ha nominato Fiordaliso

Heidi ha nominato Marco

Angelica ha nominato Valentina

Massimiliano ha nominato Valentina

Letizia ha nominato Valentina

Paolo ha nominato Valentina

Fiordalisa ha nominato Marco

Valentina ha nominato Alex

Ovviamente ci sono stati vari scontri come al solito. In nomination al Grande Fratello, quindi, troviamo Giselda, Grecia, Marco e Valentina. Il pubblico sceglierà chi eliminare e chi mandare avanti. Molto presto, quindi, scopriremo di chi si tratta. Continuate a seguirci per tante altre news.

Per recuperare la puntata intera andate su Mediaset Infinity.