Dopo mesi di lunga attesa questa sera è ricominciato il Grande Fratello nella prima puntata hanno fatto il loro ingresso i primi concorrenti. Alla fine è stato tempo delle nomination e chi è andato a dormire presto potrebbe chiedersi chi sono i nominati della puntata del 16 settembre 2024.

Javier Martinez viene eliminato dal Grande Fratello ma è uno scherzo

Questa sera ha avuto inizio la nuovissima edizione del Grande Fratello e in molti potrebbero chiedersi chi sono i nominati del 16 settembre 2024. Prima di andare a scoprirlo facciamo un piccolo riassunto di tutto ciò che è accaduto nel corso della puntata.

Dopo aver visto entrare le tre concorrenti provenienti da Non è la Rai e aver conosciuto il Nip Tommaso, il conduttore ha parlato per la prima volta della squalifica di Lino Giuliano. A fare capolino in casa anche Jessica Morlacchi e Luca Giglioli, arrivato in moto accompagnato dai suoi genitori. Dopo l’ingresso della prima tranche dei concorrenti si è passati alle nomination.

Chi sono quindi i nominati della prima puntata, in onda il 16 settembre 2024, del Grande Fratello? Prima di tutto, però, Cesara e Beatrice hanno potuto rendere immune Enzo Paolo Turchi. A votare sono state solo le donne, ma ecco ora la lista completa:

Ilaria, Eleonora e Pamela hanno nominato Javier Martinez

Clarissa Burt ha nominato Javier Martinez

Shaila Gatta ha nominato Luca Giglio

Jessica Morlacchi ha nominato Javier Martinez

Yulia ha nominato Javier Martinez

Ilaria ha nominato Lorenzo Spolverato

Di conseguenza chi sono i nominati della prima puntata del Grande Fratello, in onda il 16 settembre 2024? In realtà il conduttore ha rivelato che Javier è stato il primo eliminato dell’edizione, anche se alla fine si è scoperto che era uno scherzo e dovrà dormire in una tenda in giardino. Insieme a lui, sollecitato da Alfonso, ha scelto anche Tommaso.