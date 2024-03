NEWS

Vincenzo Chianese | 31 Marzo 2024

Grande Fratello

Sono passati ormai diversi giorni dalla finale del Grande Fratello ma di certo si sta ancora parlando molto dei protagonisti di questa edizione. Ma quali sono stati i migliori concorrenti e chi invece ci ha lasciato con l’amaro in bocca? Ecco le pagelle di Novella2000.it.

Le pagelle dei concorrenti del Grande Fratello

Si è ufficialmente concluso il Grande Fratello, che quest’anno ha visto trionfare Perla Vatiero. Nel corso di questi 6 lunghi mesi abbiamo imparato a conoscere bene i protagonisti di questa edizione, che nel bene e nel male ci hanno fatto vivere emozioni indimenticabili. Col passare del tempo siamo riusciti a cogliere le diverse sfaccettature di tutti i concorrenti e a oggi possiamo affermare che mai come stavolta gli ex inquilini si sono contraddistinti per non essere mai andati fuori dalle righe.

Pur avendo assistito a parecchie dinamiche, alcune delle quali hanno fatto discutere il web, i protagonisti del reality show hanno sempre mantenuto una certa eleganza, facendo registrare soltanto pochissime note negative, che tuttavia col passare del tempo sono state anche già dimenticate.

Adesso, a distanza di qualche giorno dalla finale, noi di Novella2000.it abbiamo stilato le pagelle di alcuni dei più grandi concorrenti del Grande Fratello. Ma chi sono i promossi e chi invece i bocciati? Andiamo a scoprirlo, partendo proprio dalla vincitrice.

Perla Vatiero: l’ex volto di Temptation Island è stata di certo la protagonista indiscussa di questa edizione, al punto che si è parlato di lei da prima ancora che varcasse la porta rossa come concorrente ufficiale. La turbolenta relazione con Mirko per mesi e mesi, puntata dopo puntata, ha da una parte appassionato i fan della coppia e dall’altra ha fatto pregare tanti altri che si smettesse di parlare dei Perletti, che hanno monopolizzato il reality show. Ma cosa sarebbe accaduto se non ci fosse stato Brunetti? La Vatiero sarebbe riuscita lo stesso a emergere? Nel dubbio assegniamo la sufficienza a Perla, restando però con qualche dubbio. Voto 6 e mezzo.

I top e i flop del GF

Giuseppe Garibaldi: è innegabile che il collaboratore scolastico sia stato un grande concorrente del Grande Fratello. Con la sua semplicità, la sua simpatia e i suoi modi di fare Giuseppe si è rivelato davvero essere uno del popolo. A penalizzare Garibaldi è stata forse la troppa voglia di arrivare in finale (nonostante la meritasse). L’ex gieffino ha così commesso un grande passo falso, scegliendo di votarsi per ben due volte. Tuttavia merita molto più che la sufficienza. Voto 8 e mezzo.

Fiordaliso: la cantante è stata non solo la zia della casa, ma la zia di tutta Italia. Simpatica, solare e con un’energia da fare invidia. Marina avrebbe meritato molto di più. Voto 8.

Federico Massaro: il modello è stato uno di quei concorrenti che più di tutti ha diviso il pubblico e i fan del reality show. Nonostante sia finito spesso al centro di diverse discussioni, Federico con la sua dolcezza e il suo guardare la vita con gli occhi di un bambino ci ha decisamente conquistati. Voto 7.

Grecia Colmenares: l’attrice ci ha fatto sorridere anche nei momenti più difficili e con la sua solarità è stata una boccata d’aria fresca all’interno della casa. Voto 7.

Sergio D’Ottavi: nonostante la breve permanenza all’interno della casa del Grande Fratello, lo chef si è distinto per le sue buone maniere, la sua educazione e la sua gentilezza, alzando l’asticella di questa edizione. Voto 7.

Anita Olivieri: siamo arrivati alla vera villain di questa edizione! L’ex gieffina ha diviso spesso e volentieri il web, finendo più volte al centro della polemica sul web. Su una cosa però siamo tutti d’accordo: senza di lei questo GF non sarebbe stato lo stesso. A penalizzare Anita è stata, forse, la mancanza di consapevolezza di essere la “villain della storia”, spesso identificandosi, al contrario, come l’eroina pronta a fronteggiare la (a detta sua) perfida Regina di Cuori. Forse se la Olivieri avesse accettato il suo ruolo di antagonista, qualche punto in più lo avrebbe preso. Sia dal pubblico, che da noi. Voto 5.

Paolo Masella: il macellaio è entrato in casa presentandosi come un ragazzo d’altri tempi, con valori ormai scomparsi. Tuttavia Paolo, pur essendosi distinto per la sua educazione, non è riuscito ad avere quel guizzo in più per conquistare a pieno i nostri cuori. Voto 6.

I promossi e i bocciati di questa edizione

Greta Rossetti: anche in questo caso si torna al discorso affrontato per la Vatiero. Greta, come Perla, ha brillato inizialmente di luce riflessa proveniente dal triangolo con Mirko Brunetti. Poco a poco però, dopo essersi distaccata dal gossip, l’ex tentatrice ha deciso di camminare da sola e abbiamo scoperto una ragazza dolce, insicura e fragile, che ha però tanta voglia di riscattarsi. Voto 7.

Massimiliano Varrese: ci troviamo difronte a un altro grande protagonista del Grande Fratello, che nell’arco di 6 mesi non si è mai risparmiato. Nel bene e nel male l’attore si è sempre messo in gioco, senza mai nascondersi dietro a una maschera. In più Massimiliano è risultato essere l’unico uomo ad arrivare in finale e questo gli fa guadagnare un punto in più. Voto 8 e mezzo.

Letizia Petris: la fotografa col passare del tempo è entrata in numerose dinamiche senza però mai brillare di luce propria (se non in pochissime occasioni). Nonostante si sia sempre distinta per la sua buona educazione e la sua gentilezza, Letizia si ferma alla soglia della sufficienza. Voto 6.

Alessio Falsone: l’imprenditore è stato senza dubbio uno dei concorrenti più controversi di questa edizione. L’ex gieffino infatti è finito al centro di diverse polemiche nel giro di pochi giorni e ha diviso il pubblico. Nonostante la storia d’amore con Anita abbia fatto sognare parte del pubblico, Alessio come la sua attuale fidanzata, non ha fatto breccia nei nostri cuori. Voto 5.

Vittorio Menozzi: quando parliamo del modello pensiamo forse al concorrente più dolce, gentile e buono di questa edizione. Nonostante qualche piccolo errore di percorso, Vittorio è stato un amico fidato, un inquilino quasi perfetto e un grande protagonista di questo GF. Voto 8.

Rosy Chin: anche la chef fin dal primo giorno è si è messa in gioco senza paura e durante il suo percorso ci ha regalato tante emozioni. Qualcosa tuttavia ha penalizzato Rosy. Se la Chin avesse evitato qualche dinamica avrebbe forse avuto più chance di arrivare al grande pubblico. Voto 6 e mezzo.

Marco Maddaloni: nonostante il ritiro necessario, il judoka ha lasciato senza dubbio un segno all’interno della casa. Anche in questo caso però, come Rosy, alcuni atteggiamenti hanno forse penalizzato Marco, che non supera la sufficienza. Voto 6.

Beatrice Luzzi: siamo arrivati alla vera protagonista di questa edizione. Nel bene e nel male l’attrice ha portato avanti col peso delle sue spalle 6 mesi di Grande Fratello. Beatrice tuttavia, con la forza che tutti noi ammiriamo, non si è mai abbattuta ed è sempre andata avanti per la sua strada, superando decine di nomination e confermandosi essere sempre la preferita del pubblico. La vincitrice morale è senza dubbio lei. Voto 9 e mezzo.

Mirko Brunetti: il triangolo nato a Temptation Island, proseguito per mesi sui social e poi al GF è costato caro al nostro Mirko, che è stato fatto fuori proprio da alcune fan Perletti. Anche dopo la sua eliminazione tuttavia Brunetti non ha mai lasciato davvero la casa, al punto da ritornarci anche come ospite. Nonostante a Temptation sia Mirko che Perla siano stati i veri protagonisti del reality, stavolta è il caso di dirlo: il troppo stroppia. Voto 5.