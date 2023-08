NEWS

Nicolò Figini | 23 Agosto 2023

Grande Fratello

Paola Caruso al Grande Fratello?

In questi giorni stanno venendo svelati, piano piano, tutti i concorrenti Vip che prenderanno parte alla nuova edizione mista del Grande Fratello. Per adesso a parlare è stata l’attrice Beatrice Luzzi sui suoi spazi social:

“Cari amici e care amiche. So che è uscita la notizia ancor prima di digerirla o meglio… di definirla. Ma così è. Cosa posso dire? Pregate per me“.

L’unica conferma ufficiale, tuttavia, c’è stata solo da parte di Alex Schawzer. Lo sportivo, infatti, si è mostrato in un video insieme al conduttore del Grande Fratello e ha garantito che ci sarà a una sola condizione:

“Sono venuto per ringraziarti dell’invito, innanzitutto, per entrare nella Casa. Io ci sarò se però vengo messo nella condizione di potermi anche allenare. Per me è importante perché io ho intenzione di tornare alle gare. Quindi per nella casa non voglio interrompere i miei allenamenti”.

Allo stesso tempo, però, sono stati rivelati alcuni Vip che sarebbero stati scartati dal Grande Fratello. Molti di loro, tra cui Francesca Cipriani, Giorgio Manetti e Federico Nicotera, hanno smentito di aver avuto contatti con la redazione. Tuttavia la rubrica creata da Amedeo Venza sul suo profilo Instagram continua. Proprio oggi, infatti, ha annunciato un altro nome. Stiamo parlando di Paola Caruso.

Paola Caruso scartata dal Grande Fratello?

La showgirl è apparsa nel ruolo di “Bonas” in Avanti un altro e ha partecipato come concorrente a L’Isola dei Famosi in passato. Anche a lei, però, la produzione del reality avrebbe detto di no. Ovviamente questa indiscrezione è da prendere con le pinze. Rimaniamo in attesa di una eventuale smentita da parte sua.

