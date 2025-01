Scopriamo le anticipazioni di venerdì 17 gennaio di Endless Love. Ecco al trama completa.

Anticipazioni Endless Love 17 gennaio

Eccoci qui con le nuovissime anticipazioni di Endless Love. Ci siamo lasciati con il rapimento di Kemal e la successiva liberazione da parte dei suoi uomini.

Ma dopo cosa è successo, come l’avrà presa Emir? Ecco la trama:

Emir s’infuria con Zeynep perché è intervenuta per salvare Kemal. Fa sapere in ogni caso che non rinuncerà al suo piano e andrà fino in fondo.

Altre news sulle anticipazioni della dizi? Zeynep fa il possibile per fermarlo, ma lui sale in auto e parte. Lei prova a inseguirlo e durante la corsa viene investita da una macchina.

Kemal e Nihan nel mentre si sposano e danno il via ai festeggiamento.

Ayhan e Zehir sventano invece l’attentato di Baran e lo catturano, ma lui riesce a scappare.

Quando va in onda Endless Love

Quando va in onda Endless Love e dove vederlo in dirette e in replica. Qui tutti i dettagli:

Iniziamo a dire che da lunedì al venerdì la serie TV va in onda a partire dalle 14:10 , per poi lasciare spazio a Uomini e Donne.

al la serie TV va in onda a partire dalle , per poi lasciare spazio a Nel weekend, il sabato , la dizi turca viene trasmessa in un differente orario. Ovvero dalle ore 15:30/15:45 .

, la dizi turca viene trasmessa in un differente orario. Ovvero dalle ore . Infine in replica su La5 tutti i giorni!

Avrete notato che manca l’appuntamento in prima serata al giovedì, visto il cambio di palinsesto.

Successivamente sabato, a partire dal 25 gennaio, non vedremo più Endless Love al pomeriggio, ma l’altra serie turca Tradimento. La stessa tornerà anche in prima serata alla domenica.

Dove vederlo in TV e streaming

E in TV e in streaming dove si può vedere Endless Love? Le puntate della serie turca si possono guardare su Canale 5 ma anche su Mediaset Infinity (sito, app o smart TV).

La piattaforma dopo una veloce registrazione o accesso, permette di visionare tutti i vari contenuti.

Alla prossima con altre nuove anticipazioni di Endless Love.