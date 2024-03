NEWS

Vincenzo Chianese | 11 Marzo 2024

Grande Fratello

Mentre attendiamo la nuova puntata del Grande Fratello, in onda questa sera su Canale 5, andiamo a scoprire chi è il concorrente preferito di questa settimana.

Chi è il preferito del Grande Fratello?

Poche ore ci separano da una nuova puntata del Grande Fratello. Questa sera come sappiamo i concorrenti si preparano a vivere una grande emozione. Nel corso della diretta infatti verrà eletto il secondo finalista di questa edizione, che si unirà a Beatrice Luzzi. Ma cosa accadrà e chi volerà direttamente all’ultima puntata?

Mentre attendiamo di capirlo, anche questa settimana noi di Novella2000.it abbiamo lanciato un sondaggio sul nostro sito e vi abbiamo chiesto di votare il vostro concorrente preferito della 26^ settimana del Grande Fratello. Ma cosa è accaduto questa volta e quali sono state le scelte dei nostri lettori? Questa la classifica generale:

12 Rosy Chin, con l’1% dei voti

11 Letizia Petris, con l’1% dei voti

10 Paolo Masella, con l’1% dei voti

09 Alessio Falsone, con il 2 % dei voti

08 Greta Rossetti, con il 3% dei voti

07 Federico Massaro, con il 3% dei voti

06 Massimiliano Varrese, con il 4% dei voti

05 Perla Vatiero, con il 6% dei voti

04 Giuseppe Garibaldi, con il 6% dei voti

03 Anita Olivieri, con il 6% dei voti

02 Simona Tagli, con il 10% dei voti

01 Beatrice Luzzi, con il 57% dei voti

Anche questa settimana, come avviene da ormai mesi a questa parte, è Beatrice Luzzi la concorrente preferita del Grande Fratello. Nonostante l’attrice sia già in finale, in questi giorni non si sta risparmiando e ci sta ancora regalando grandi emozioni. Ma chi si unirà dunque a Beatrice e chi sarà la seconda finalista di questa edizione? Non resta che attendere la diretta di questa sera per scoprirlo. Appuntamento alle 21.30.