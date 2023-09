Spettacolo

Vincenzo Chianese | 26 Settembre 2023

Grande Fratello

Prima busta nera al Grande Fratello

Non mancano le emozioni questa sera al Grande Fratello. Dopo aver assistito ad alcuni accesi confronti, e dopo aver decretato il primo eliminato di questa edizione, è arrivata una notizia non del tutto piacevole per i concorrenti. Alfonso Signorini infatti ha annunciato l’arrivo della prima busta nera, che stravolgerà gli equilibri della casa. Per animare la situazione e creare nuove dinamiche, gli autori hanno deciso di separare gli inquilini, e così il conduttore ha letto il contenuto del provvedimento.

Signorini ha dunque rivelato che da questa sera all’interno della casa potranno vivere solo 10 concorrenti, mentre il resto del gruppo dovrà trasferirsi in tugurio. Ma chi stabilirà chi dovrà lasciare il loft e chi invece continuerà a godere dei comfort dell’appartamento? Il conduttore ha risposto anche a questa domanda.

#GrandeFratello ha deciso di dare una scossa al gioco: da questa sera la Casa si spaccherà ufficialmente in due… ⚡️ pic.twitter.com/pRgsAlKAfM — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 25, 2023

Alfonso ha annunciato che sarebbe stata la sorte a decidere chi si sarebbe dovuto spostare in tugurio, e ha così invitato i concorrenti a seguire con attenzione tutti i passaggi. Gli autori del Grande Fratello hanno stabilito che le prime due concorrenti a doversi separare sarebbero state Beatrice Luzzi e Rosy Chin. L’attrice e la chef così, grazie ai piramidali, hanno scoperto il loro destino e a sorpresa è stata proprio la Luzzi a spuntarla, che dunque continuerà a vivere in casa.

A stabilire come verrà divisa la Casa sarà la sorte, ma non solo. Partiamo, innanzitutto, da un piramidale… #GrandeFratello pic.twitter.com/xP76CpoFR3 — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 25, 2023

Beatrice a quel punto ha dato il via a una catena di salvataggio, fino a quando non sono stati scelti i 10 concorrenti che nei prossimi giorni resteranno all’interno dell’appartamento. Ma cosa accadrà dunque e come affronteranno i due gruppi questa separazione?