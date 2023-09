Spettacolo

Andrea Sanna | 25 Settembre 2023

Grande Fratello

GF, Claudio è l’eliminato

La puntata di questa sera del GF ci ha riservato, tra le tante cose, anche il primo eliminato di questa edizione. Chi ha lasciato la Casa più spiata d’Italia nell’appuntamento del 25 settembre?

Partiamo con il dirvi che al televoto troviamo: Arnold Cardaropoli, Claudio Roma, Giselda Torresan, Grecia Colmenares e Vittorio Menozzi. La persona meno votata tra loro dovrà dire addio a questa avventura. Prima di scoprire il risultato e le percentuali facciamo un piccolo sunto su ognuno di loro.

Arnold Cardaropoli non si è granché ambientato nella Casa del GF e sembra aver trovato in Vittorio Menozzi il suo confidente. Anche quest’ultimo, a sua volta, sembra aver fatto fatica in queste ultime settimane. In tanti hanno puntato il dito contro su di lui per diverse ragioni. Passiamo poi a Claudio Roma, di recente protagonista di scontri con Marina Fiordaliso, ma non solo. A seguire Giselda Torresan, ormai già un personaggio del web, che tra dubbi e perplessità, sembra condividere poco con i suoi compagni. Infine Grecia Colmenares, che dopo diversi diverbi, sembra aver ritrovato un po’ di equilibrio.

Fatta questa premessa scopriamo il responso del televoto. Chi ha avuto la meglio e chi la lasciato la Casa del GF? A salvarsi per primo è stato Giselda Torresan. A seguire Arnold Cardaropoli e Vittorio Menozzi. Allo scontro finale Claudio Roma e Grecia Colmenares. Tra loro a lasciare il programma è…Claudio!

Passiamo alle percentuali di voto: a comandare la classifica di televoto è Giselda con il 32% di preferenze, al secondo posto troviamo Vittorio con il 26%, poi Arnold con il 18%, Grecia ha totalizzato il 16% e a chiudere Claudio con l’8% di voti.

Siete d’accordo con questo responso del GF?