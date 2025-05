A settembre su Canale 5 partirà ufficialmente la nuova edizione del Grande Fratello, che celebrerà i 25 anni del reality show. In rete nel mentre emergono le prime indiscrezioni su quello che potrebbe accadere.

Grande Fratello sta per tornare

Sono trascorsi all’incirca due mesi dalla finale del Grande Fratello, tuttavia la grande macchina del reality show è già in movimento per la prossima edizione. A settembre infatti su Canale 5 il programma farà ritorno in tv e stavolta potrebbero esserci grandi sorprese. Proprio quest’anno infatti si celebrano i 25 anni dalla partenza della trasmissione e per l’occasione dunque non mancheranno i festeggiamenti. I casting nel mentre sono già aperti e per tutta l’estate la produzione sarà alla ricerca dei prossimi concorrenti Nip. In attesa di scoprire cosa accadrà però nelle ultime ore sono emerse le prime indiscrezioni sulla nuova edizione. Andiamo a scoprire di più in merito.

Stando a quanto fa sapere Lorenzo Pugnaloni in esclusiva, sembrerebbe che Mediaset stia pensando di stravolgere la sua programmazione. Pare infatti che al momento gli autori stiano valutando l’ipotesi di tenere il GF come unico reality in palinsesto e di farlo durare da settembre fino a maggio. Ma è finita qui. Andiamo a scoprire gli altri gossip rivelati.

Sempre stando a quanto si mormora, per evitare di tenere i concorrenti del Grande Fratello reclusi in casa per 9 mesi, si starebbe pensando anche a due edizioni diverse. Ma non solo. Proprio in occasione dei festeggiamenti dei 25 anni, una delle due potrebbe essere la tanto famosa edizione Gold, alla quale potrebbero partecipare alcuni dei concorrenti che hanno fatto la storia del programma.

Attualmente però vi invitiamo a prendere le indiscrezioni con le pinze. Al momento infatti Mediaset non ha ancora confermato i gossip emersi in rete e solo nelle prossime settimane scopriremo cosa accadrà per davvero.