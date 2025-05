Ecco tutte le news sulla prossima edizione del Grande Fratello: quando inizia, chi è il conduttore e i concorrenti, dove vederlo in streaming e cosa sapere sul televoto.

Quando inizia il Grande Fratello nel 2025?

Tornerà la prossima edizione, la diciannovesima, del Grande Fratello. Stando ai rumor emersi in rete e resi noti da Amedeo Venza abbiamo già la data di inizio del GF nel 2025.

L’esperto di pettegolezzi nel suo profilo Instagram ha diffuso la notizia che il reality show prenderà il via il 15 settembre, per la precisione.

Quindi se vi state chiedendo quando inizia il Grande Fratello, salvo impresti o cambiamenti, questa è la risposta.

Le puntate del GF

Ogni puntata del Grande Fratello andrà in onda come vedremo su Canale 5.

Ma quante puntate vedremo del reality show? Ancora difficile a dirsi così come quanto dura la prossima edizione del GF. Si partirà sicuramente da una base di tre mesi, poi chissà!

Conduttore e opinionisti del Grande Fratello

Rumor e news sul Grande Fratello anche per conduttore e opinionisti.

Non è ancora certo al 100% che sia Alfonso Signorini il padrone di casa della prossima edizione, ma non mancano di certo indiscrezioni su possibili sostituzioni.

Stesso discorso per quanto riguarda il ruolo di opinionisti, dove tra i nomi più forti sembra esserci anche quello di Stefania Orlando.

Resta da capire anche se rivedremo il ruolo dell’inviata social, ricoperto nelle ultime due edizioni da Rebecca Staffelli.

I concorrenti del GF

Chi sono i concorrenti del prossimo Grande Fratello 19 nel 2025? In questo momento non c’è alcuna certezza.

Amedeo Venza ha però svelato che gli addetti ai lavori avrebbero già ricevuto un primo “no” da parte di Paola Barale. Da tempo la conduttrice è corteggiata e ciclicamente balza fuori, di anno in anno, un suo possibile coinvolgimento. Lei però avrebbe sempre declinato l’invito.

Le ultime news sul Grande Fratello: sondaggi e televoto

Stando alle ultime news sul Grande Fratello ci saranno sicuramente delle novità anche per il televoto.

Se i sondaggi saranno come sempre effettuati in base alle nomination da vari siti web, per quanto riguarda il televoto del GF potrebbero esserci invece delle novità. Qualora si dovesse seguire la linea di The Couple e de L’Isola dei Famosi, infatti, il reality show potrebbe avere il televoto SOLO via SMS.

Ma staremo a vedere le prossime novità!

Dove vedere il GF in TV e in streaming

Come ogni edizione del Grande Fratello, il reality si può seguire in diretta con la puntata settimanale su Canale 5 in prime time, oppure la live h24 su Mediaset Extra. Ovviamente per il GF è previsto anche lo streaming sul sito ufficiale del programma e su Mediaset Infinity. Basta semplicemente effettuare il login oppure l’accesso che sia da sito, app o smart TV.