Grande Fratello, pubblicate tutte le percentuali dei televoti della finale

Debora Parigi | 26 Marzo 2024

Durante la Finale del Grande Fratello ci sono stati vari televoti che hanno portato poi alla vittoria di Perla nella finalissima a due. Riguardo i risultati, abbiamo visto le percentuali complete solo dell’ultimo televoto e non le altre. Oggi sono state rese noti le percentuali di ogni singolo televoto. Andiamo a vederle.

Tutte le percentuali dei televoti della Finale del Grande Fratello

Ieri sera abbiamo assistito all’ultima puntata di questa edizione del Grande Fratello, la Finale. A vincere è stata Perla che ha però molto diviso il pubblico. Per tanti, infatti, colei che si meritava la vittoria era Beatrice, dentro la Casa dal primo giorno e soprattutto protagonista assoluta di quest’anno.

In tutta la serata ci sono stati ben 4 televoti flash in cui il pubblico è sempre stato chiamato a scegliere chi salvare o chi far vincere. Non abbiamo però mai visto le percentuali complete di questi televoti. Abbiamo visto solo il risultato di chi veniva eliminato nel corso della serata e poi quello dell’ultimo televoto. Come sono andate quindi le preferenze? Proprio oggi sono stati resi noti tutti i risultati dei vari televoti.

Partiamo dal primo, quello che ha visto scontrarsi Beatrice, Rosy e Massimiliano. Da questo il meno votato usciva ed è toccato a Massimiliano con il 16,3% delle preferenze. Le altre due concorrenti hanno ricevuto Beatrice il 64,4% e Rosy il 19.3%. Nell’altro televoto con Perla, Simona e Letizia, ad essere eliminata è stata Letizia con il 17,6%. Le altre due hanno avuto il 58,5% (Perla) e il 23,9% (Simona).

A questo punto al Grande Fratello c’è stato il televoto a 4, tutto al femminile. A uscire sono state Rosy e Simona con rispettivamente il 4,3% e l’1,1%. In questo Beatrice ha preso il 41,4% e Perla il 53,2%. Per quanto riguarda il gran Finale, come abbiamo visto, il risultato è stato di 55,2% per Perla e di 44,8% per Beatrice.