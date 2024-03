Beatrice dà forfait alla festa post Grande Fratello

Spettacolo

Andrea Sanna | 27 Marzo 2024

Assente (e a quanto pare non la sola) alla festa post Grande Fratello, Beatrice Luzzi non ha preso parte all’evento

Ieri sera, dopo la finale del Grande Fratello, si è tenuta una festa dedicata a tutti i protagonisti di questa edizione. Assente tra loro Beatrice Luzzi (e a quanto pare non è stata la sola), che non compare in nessun video e avrebbe deciso di tornare a casa.

GF: Beatrice Luzzi assente alla festa

La finale del Grande Fratello è ormai alle spalle, così come le percentuali di voto, le divergenze e dissapori avuti tra i concorrenti (e non solo) in questi mesi di reality. Ora si va avanti e si vive la vita vera! Prima di tornare ufficialmente a casa dalla propria famiglia Beatrice Luzzi e i suoi compagni di viaggio, hanno dovuto svolgere degli altri impegni.

Per prima cosa ieri sappiamo con certezza che si è registrata la puntata speciale di Verissimo dedicata proprio al Grande Fratello e, tra i protagonisti, chiaramente anche Beatrice Luzzi, ma non solo! È stata la stessa attrice con un video sui social non solo a ringraziare i fan, ma anche a comunicare di aver dormito davvero molto poco dopo la finale e di trovarsi già in viaggio verso Milano per registrare appunto la trasmissione di Silvia Toffanin.

Dopo Beatrice Luzzi avrebbe dovuto presenziare alla festa del Grande Fratello dove tutti i protagonisti si radunano insieme per celebrare ciò che è stato. Si tratta ormai di una tradizione del programma. L’attrice però (e a quanto pare non è stata la sola), non ha avuto modo di partecipare all’evento. Secondo alcuni la troppa stanchezza e dei ritardi con i mezzi di trasporto, avrebbero influito in questa scelta. Quindi l’attrice pare abbia deciso di ritornare a casa dalla sua famiglia.

E a confermare la sua assenza sono i video pubblicati dai suoi ex compagni d’avventura sui social. In nessuno di questi figura Beatrice Luzzi. Alcuni fan probabilmente speravano di poter avere dei nuovi contenuti social, ma siamo certi ci saranno altre occasioni per ritrovarsi e rivedere molti di loro tutti insieme.