Volti noti della tv contro la vittoria di Perla: “Ha vinto la cafonaggine e il trash”

Debora Parigi | 26 Marzo 2024

Grande Fratello

La vittoria di Perla al Grande Fratello ha suscitato divisione nel pubblico. Infatti sui social, dopo il verdetto di ieri sera, sono fioccati i commenti e tanti sono andati contro l’ex protagonista di Temptation Island e a favore di Beatrice. Tra questi commenti sono apparsi anche quelli di persone note al mondo dello spettacolo.

Ieri sera, lunedì 25 marzo, è andata in onda la Finale del Grande Fratello che ha visto scontrarsi in una serie di televoti i sei finalisti. All’ultimo duello sono arrivate le due favorite: Beatrice e Perla. E a vincere è stata proprio l’ex protagonista di Temptation Island con il 55% dei voti.

Questo risultato del GF è stato molto divisivo, poiché le polemiche sui social non sono mancate. E alcune sono arrivate anche da volti noti. Una grande critica, ad esempio, l’ha mossa Rita Dalla Chiesa attraverso il suo profilo X. Ha repostato alcuni tweet di utenti che tifavano per Beatrice e che hanno molto polemizzato sulla vittoria di Perla.

Inoltre lei stessa, rispondendo a un commento, ha scritto ad esempio: “La prima edizione che ho visto dalla prima puntata all’ultima. Ma solo perché c’era Beatrice Luzzia tenere testa a un branco affamato di popolarità a basso costo, che la voleva fare fuori per paura che lei vincesse. E ha vinto. Adesso fanno finta che abbia vinto Perla”.

Ancora più dura e critica è stata invece Daniela Martani, ex concorrente del GF, che ha fatto una serie di tweet decisamente contro la vittoria di Perla e a favore di Beatrice. Prima di tutto ha invitato più volte a votare per l’attrice con commenti molto pungenti, come ad esempio: “Votate Beatrice fate vincere la cultura, la saggezza, la profondità, la lingua italiana”. E ancora: “La differenza fra essersi fatte notare per la propria personalità e intelligenza e chi per una storiella fake lacrimosa e mortalmente noiosa. Bisogna far vincere Beatrice Luzzi”.

Dopo il verdetto, invece, le sue parole sono state ancora più dure: “Che ingiustizia, ha vinto la cafonaggine e il trash. Anche stavolta la cultura è andata a farsi fottere”. E poi ha commentato di nuovo: “Ha vinto l’ignoranza, il trash, la cafonaggine. Un Paese che mette sul podio una caciottara che neanche sa coniugare i verbi è un Paese culturalmente morto”.