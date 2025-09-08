Dopo settimane di gossip, oggi è stato svelato quando inizia la nuova edizione del Grande Fratello. Ecco la data ufficiale e il numero di concorrenti che varcheranno la porta rossa.

Quando inizia il Grande Fratello

Si stanno scaldando i motori del Grande Fratello. La nuova edizione del reality show più spiato della televisione, che quest’anno festeggia 25 anni, sta infatti per tornare e tante sono le novità previste. Alla conduzione della trasmissione, come annunciato lo scorso luglio da Mediaset, ci sarà Simona Ventura, che si sta preparando per affrontare questa nuova sfida.

In molti intanto si stanno chiedendo quando inizia il Grande Fratello e oggi è arrivata la risposta definitiva. Nel corso di un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, Simona Ventura ha rivelato la data di inizio ufficiale: lunedì 29 settembre. Ma non solo. La conduttrice ha anche svelato quanti concorrenti sono stati scelti per questa nuova attesissima edizione e in merito ha affermato:

“Sarà un GF delle storie di vita, di resilienza, che hanno qualcosa da dire. Al momento abbiamo scelto oltre 15 concorrenti”.

LEGGI ANCHE: Grande Fratello, Chicca Rocco e Giovanni Masiero si sono lasciati

Non è ancora finita. Parlando della sfida che l’attende al Grande Fratello, Simona Ventura ha aggiunto: “Ho l’ansia di fare bene, per tutto l’affetto che sento attorno a me, quando incontro le persone in farmacia o al supermercato. Perché a me piace andare in giro per capire i gusti della gente”.

Il GF sta dunque ufficialmente per partire. Tra tre settimane andrà in onda su Canale 5 la prima puntata di questa nuova edizione, che si preannuncia essere ricca di colpi di scena. Stando alle indiscrezioni, quest’anno ci sarà anche un regolamento più rigido e il televoto funzionerà solamente tramite sms. Ma cosa accadrà dunque e chi varcherà la porta rossa? Non resta che attendere lunedì 29 settembre per scoprirlo.