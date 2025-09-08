Stando a quanto si mormora da qualche settimana a questa parte, Chicca Rocco e Giovanni Masiero si sarebbero lasciati dopo 11 anni d’amore. Ecco cosa sarebbe accaduto tra i due ex concorrenti del Grande Fratello.

Rottura per i due ex volti del Grande Fratello

Nel corso degli anni sono sbocciati diversi amori nella casa del Grande Fratello. Una delle coppie più storiche tra quelle che sono nate all’interno del programma è senza dubbio quella formata da Chicca Rocco e Giovanni Masiero. Come i fan di certo ricorderanno, i due hanno partecipato al reality show nel 2014 e proprio davanti le telecamere si sono innamorati. Dopo la fine della trasmissione, Chicca e Giovanni hanno dato ufficialmente il via alla loro bellissima storia e solo due anni dopo sono arrivate le nozze. In seguito la Rocco e Masiero sono diventati genitori di due bambine, Ginevra e Beatrice, che hanno così allargato la famiglia.

Gli ex gieffini nel mentre si sono sempre mostrati sui social affiatati e innamorati e sembrava che nulla potesse scalfire la loro serenità. Ciò nonostante da qualche giorno a questa parte si parla di una presunta crisi per la coppia. La prima a riportare le segnalazioni del web è stata Deianira Marzano, che ha parlato di una possibile rottura.

Adesso, a distanza dei numerosi pettegolezzi, sembrerebbe arrivare conferma che Chicca Rocco e Giovanni Masiero si sarebbero lasciati. Secondo quanto fa sapere Gabriele Parpiglia, dopo 11 anni di amore i due ex volti del Grande Fratello si sarebbero detti addio. La crisi, sempre stando a quanto si legge, sarebbe iniziata lo scorso anno a seguito di un brusco litigio. Tuttavia il giornalista fa sapere che, nonostante il difficile momento, Chicca e Giovanni avrebbero voglia di superare queste incomprensioni e di tornare insieme.

Al momento i diretti interessati non hanno ancora confermato le indiscrezioni sul loro conto e attualmente dunque vi invitiamo a prendere quanto vi abbiamo appena raccontato con le pinze, in attesa di news ufficiali.