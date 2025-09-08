Diego Granese arriva a Venezia e conquista il red carpet della Mostra del Cinema.

Diego Granese a Venezia 82

Il tappeto rosso della 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (tenutasi dal 27 agosto al 6 settembre 2025) ha brillato di eleganza e fascino in occasione anche della prima mondiale di The Voice of Hind Rajab (Ṣawt al-Hind Rajab) della regista tunisina Kaouther Ben Hania con produttori esecutivi del calibro di Joaquin Phoenix e Brad Pitt, un film potente basato su fatti veri che ha commosso la platea con un ovazione record di quasi 24 minuti. Tra i riflettori e i flash dei fotografi, a sorprendere tutti con la sua presenza è stato l’imprenditore e influencer italiano Diego Granese.

Con un look elegante e impeccabile, Diego Granese ha calcato il tappeto rosso con passo sicuro e sorriso disinvolto, regalando un tocco di charme italiano alla serata. La sua apparizione, inaspettata e molto fotografata, ha acceso la curiosità del pubblico e dei media, confermando ancora una volta la sua capacità di attirare l’attenzione anche fuori dal mondo del business.

Classe 1990, originario di Vigevano un piccolo paese alle porte di Milano, Diego Granese è un imprenditore poliedrico che ha saputo costruire un impero partendo giovanissimo. Dopo le prime esperienze nel settore fitness con la catena Fitup Europe, ha lanciato marchi di successo come gli spumanti colorati Aviva Wines e l’ormai celebre Au Vodka, collaborando anche con top club calcistici come Juventus, Milan e Napoli e creando assieme a loro e ai suoi soci le prime birre ufficiali di una squadra di calcio.

Oggi guida la Billionize, una società di consulenza internazionale con sede a Dubai che si occupa principalmente di trasferire imprenditori e imprese a Dubai. A inizio 2025 è stato anche insignito del prestigioso Golden Visa degli Emirati Arabi Uniti per i suoi meriti nello sviluppo imprenditoriale di Dubai e per la sua influenza sui social media, riconoscimento riservato a personalità influenti e di rilievo.

Non solo uomo d’affari, Granese è anche volto noto della TV grazie alle sue partecipazioni a programmi di successo su Mediaset e Rai come Live – Non è la D’Urso e Pomeriggio 5. Viene intervistato anche spesso da programmi come Dritto e Rovescio e Restart sul tema di Dubai. La sua presenza a Venezia ha dimostrato come sappia muoversi con disinvoltura anche nel mondo del glamour e dello spettacolo, diventando uno degli ospiti più chiacchierati della serata.

Il Leone d’Argento conquistato da The Voice of Hind Rajab ha reso la serata ancora più intensa e memorabile. La partecipazione di Diego Granese sul red carpet ha impreziosito ulteriormente un momento simbolo di questa edizione del festival: tra arte, impegno sociale e mondanità, il suo volto resterà scolpito nella memoria della 82ª Mostra di Venezia.