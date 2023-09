Spettacolo

Vincenzo Chianese | 12 Settembre 2023

Grande Fratello

La regia del Grande Fratello chiama una certa “Antonella” in confessionale, ma non c’è nessuna concorrente con quel nome

La gaffe della regia del Grande Fratello

Ieri sera è finalmente tornato il Grande Fratello. La nuova edizione del reality show più amato di sempre sta già facendo discutere il web e nel corso della prima puntata non sono mancate le emozioni. Durante la diretta infatti a varcare la porta rossa sono stati i primi 15 concorrenti, e solo venerdì sera, quando andrà in onda la seconda puntata, scopriremo chi saranno gli ultimi inquilini che nei prossimi mesi ci terranno compagnia. Il pubblico intanto sta già facendo la conoscenza del cast e in casa sembrerebbero essere nate già le prime simpatie. Senza dubbio però quest’anno i protagonisti scelti dalla produzione non deluderanno le aspettative e ce ne faranno vedere di belle.

Ricordiamo che stavolta il cast è composto sia da personaggi Vip che da persone comuni, i cosiddetti Nip. Ma come si relazioneranno questi due mondi e cosa accadrà? Mentre attendiamo di scoprirlo, vediamo cosa è successo qualche ora fa, quando la regia ha commesso una piccola ma simpatica gaffe che ha fatto divertire gli utenti.

Un membro della produzione del Grande Fratello, collegandosi col tugurio (che quest’anno torna eccezionalmente), ha chiaramente affermato: “Antonella in confessionale”. A quel punto i ragazzi in casa, non essendoci alcuna concorrente di nome Antonella, si sono chiesti a chi si stessero riferendo gli autori. La simpatica gaffe non è di certo passata inosservata e il video del momento ha in breve fatto il giro del web.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mondo del Reality (@mondodelreality)

Nel mentre vi ricordiamo che venerdì sera, sempre su Canale 5, andrà in onda la seconda diretta del reality show. Ma chi sarà stavolta a varcare la porta rossa e cosa accadrà quando il cast sarà finalmente al completo? Non resta che attendere per scoprirlo. Nel mentre continuate a seguirci per tantissime altre news sul GF, e non solo.