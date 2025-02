La diretta del Grande Fratello in queste ore ci ha regalato una gaffe, commessa da parte della regia. Chi lavora nel dietro le quinte ha lasciato per sbaglio aperto l’audio e i telespettatori hanno sentito tutto quello che si diceva.

La gaffe della regia del Grande Fratello

Al Grande Fratello può succedere davvero di tutto e in qualsiasi momento. In attesa della puntata di questa sera, dove scopriremo come si sono evolute le dinamiche degli ultimi giorni, gli utenti hanno notato un qualcosa di particolare. I più attenti e coloro che sono sempre lì all’ascolto per captare discorsi, sguardi, liti e chiarimenti, non avrebbero di certo lasciato passare in sordina questo episodio.

Chi guardava la diretta del Grande Fratello hanno fatto caso a qualcosa di strano in queste ore. La regia del reality show di Canale 5 ha infatti commesso una gaffe, lasciando l’audio aperto mentre scorrevano le immagini della diretta. Come possiamo vedere infatti è presente la regia unica e i concorrenti ancora dormono beatamente, dato che tutte le sere fanno le ore piccole tra una chiacchiera e l’altra.

Avere l’audio aperto come abbiamo potuto sentire ha però portato ovviamente ad assistere a quel che si stava verificando in quel momento nel dietro le quinte della trasmissione. I telespettatori del Grande Fratello, che in quel momento erano collegati, hanno così potuto sentire i discorsi di chi lavora nel dietro le quinte. Dall’audio si sentono discutere tra loro e si avvertono alcune voci. Il video ovviamente è diventato virale in pochi istanti sui social, che hanno commentato con ironia l’accaduto.

Essendo il Grande Fratello una macchina che lavora h24, 7 giorni su 7, era ed è inevitabile che possano esserci degli intoppi come questo. Abbiamo visto già altre volte verificarsi episodi del genere o che la regia si interrompesse improvvisamente per alcuni minuti. Come direbbe qualcuno: il bello della diretta, non trovate?