Surreale quanto accaduto a Temptation Island in Spagna. Montoya ha scoperto del tradimento della fidanzata con un tentatore e ha raggiunto il villaggio per affrontarla. Lei però l’ha sorpreso con una proposta folle: “Usciamo insieme”. Cosa è successo.

Cosa è successo a Temptation Island

Non solo in Italia! Anche in Spagna Temptation Island è un prodotto evidentemente molto seguito. Tant’è che alcune delle immagini di questa edizione sono diventate virali persino nel nostro Paese. In particolare parliamo di due dei protagonisti del programma attualmente in corso in terra iberica. Lui si chiama José Carlos Montoya, lei Anita Williams.

Durante uno dei momenti dedicati ai ragazzi, lui ha scoperto del tradimento della sua fidanzata a Temptation Island. José l’ha presa tutt’altro che bene e ha perso totalmente le staffe. Scoprire che la sua compagna si trovava a letto in compagnia del tentatore Manuel, l’ha mandato su tutte le furie. Lui ha cominciato a gridare, ha spaccato il tablet che aveva tra le mani, per poi strapparsi la camicia ed è corso nel villaggio delle fidanzate. La sua reazione, come detto, è diventata virale.

Ma non è finita! Perché abbiamo scoperto in queste ore anche il seguito di questa storia e sul web sono emersi dei filmati che ci hanno svelato la seconda parte di questo racconto incredibile a Temptation Island.

ni en el cine se ven cosas así 🤯 #LaIslaDeLasTentaciones7 pic.twitter.com/9i8XzdfVqK — roo | libertá 📃🥀🐆 🔃 (@roci289) February 5, 2025

Come potete vedere dal filmato in questione José è arrivato nel villaggio di Temptation Island dove stanno le ragazze e ha cominciato a urlare. Ha così interrotto la sua fidanzata Anita mentre era impegnata con il tentatore Manuel sotto le coperte.

Lei ha sentito delle urla e si è domandata chi stesse litigando. Ben presto ha capito che si trattava del suo fidanzato ed è così corsa verso di lui. Il fidanzato di Temptation Island non le ha risparmiato dure parole: “Hai combinato un pasticcio come nessuno prima! Sei falsa! La bomba ti esploderà in mano! Ti sei messa in mostra! Ho visto come ti hanno portata a letto. Hai confermato tutto quello che avevo intuito”.

A quel punto la concorrente di Temptation Island ha cercato di giustificarsi spiegando che ben presto avrebbe scoperto il perché: “Non meriti nemmeno una lacrima da parte mia”. Poi l’ha accusato di aver rovinato tutto. Durante questo momento, il tentatore ha cercato di placare la ragazza, ma Anita ha saputo liberarsi di lui, per correre dal fidanzato e abbracciarlo. Poi ha confidato alla conduttrice Sandra Barneda: “Sandra, voglio andare via con lui adesso! Voglio uscire da qui! Voglio andare a casa!”.

La presentatrice è stata brava a separarli chiedendo a entrambi di non infrangere le regole, spiegando che ci sarebbero state delle conseguenze. Poi ha chiesto ai due di ritornare nei rispettivi villaggi: “Non tollererò che nessuno infranga le regole. Non voglio più follie stasera”. Cosa succederà ora?