NEWS

Nicolò Figini | 18 Agosto 2023

Grande Fratello

Una chef verso il Grande Fratello

Il Grande Fratello darà il via alla sua nuova edizione a partire da lunedì 11 settembre 2023. Ormai siamo agli sgoccioli e in queste ore sono emersi quelli che potrebbero essere i nomi praticamente ufficiali dei primi due concorrenti. Stiamo parlando del giornalista Giampiero Mughini e dello sportivo Alex Schwazer.

Questa mattina, però, è arrivata una nuova indiscrezione da parte di Amedeo Venza. Tramite il suo profilo Instagram ha anticipato che all’interno del cast potremmo vedere anche la chef Rosy Chin. Si tratta della proprietaria del ristorante fusion Yokohama a Milano. Tra le altre cose collabora anche con Giallo Zafferano come creator.

Non sappiamo dove sia nata o quanti anni abbia al momento. Ma come sottolinea lei stessa è del segno dello Scorpione. Inoltre anche figlia d’arte perché il padre è Chung Kuang, che insieme alla moglie ha reso popolare la cucina cinese nella capitale lombarda.

Rosy Chin concorrente al Grande Fratello?

Per quanto riguarda la sua vita privata sappiamo che è sposata con Paolo La Quosta, anche suo socio in affari. La coppia ha tre figli, il primo dei quali avuto quando aveva solo 20 anni. La famiglia comprende inoltre diversi animali: due Chihuahua di nome Pixie e Jasmine, una Pomeranian di nome Yuki e una cavia di nome Carmelino.

Per ora non sappiamo se la vedremo davvero al Grande Fratello. Per scoprirlo non ci rimane che attendere ancora qualche settimana. Noi vi terremo informati con tutti gli aggiornamenti del caso. Continuate a seguirci per molte altre news.