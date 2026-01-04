A seguito di tante indiscrezioni, Federica Petagna ha confermato sui social che lei e Stefano Tediosi si sono lasciati. È finita per un’altra coppia del Grande Fratello.

Grande Fratello: Federica e Stefano si sono lasciati

Tra le coppie più recenti uscite dalla Casa del Grande Fratello, parliamo della penultima edizione, c’è quella formata da Federica Petagna e Stefano Tediosi. I due si sono lasciati. Dopo numerose indiscrezioni su tira e molla continui e smentite, stavolta purtroppo sembra essere tutto vero e a confermarlo è stata l’ex gieffina mediante il proprio profilo ufficiale di Instagram.

La protagonista della passata edizione del Grande Fratello, come anticipato poco prima da Deianira Marzano (che aveva parlato di comunicato da parte di una coppia), è uscita allo scoperto. Federica Petagna con una storia su sfondo nero e scritta bianca, tipica in questi casi, ha ufficializzato la fine della storia d’amore con il suo ex fidanzato Stefano Tediosi. Senza entrare troppo nel dettaglio ne ha rivelato le cause:

“La storia con Stefano è finita. Dopo tante cose successe ho capito che abbiamo valori, rispetto e un’idea di amore purtroppo completamente diversi”.

Sebbene sia finita, l’ex partecipante del Grande Fratello ha confidato che conserverà per sempre quanto vissuto e lascerà da parte il rancore. Infine ci ha tenuto a ringraziare anche i fan per avere sempre supportato sia lei che Stefano durante la loro, seppur breve, relazione: “Nonostante tutto porterò tutto ciò che è stato nel cuore, senza rancore. Grazie a tutti voi per aver creduto nella nostra coppia”.

Le parole di Federica Petagna del Grande Fratello

Dall’altra parte, invece, Stefano Tediosi non si è ancora espresso e non ha rilasciato alcun tipo di dichiarazione riguardo la fine della storia con Federica Petagna. Vedremo se interverrà nelle prossime ore.

