Ospite di Domenica In Raoul Bova ha avuto modo di rispondere a modo sui ai recenti gossip che l’hanno travolto. “Tutti possiamo sbagliare. Oggi si cerca di distruggere l’altro invece di costruire”, ha dichiarato l’attore.

Raoul Bova risponde ai gossip

A Domenica In è stato ospite di Mara Venier a Raoul Bova. L’attore è intervenuto nel corso della puntata del 4 gennaio 2026, per parlare del suo ritorno in tv con la nuova stagione di Don Matteo 15.

Durante l’intervista, oltre a raccontare del suo personaggio Don Massimo, che ha rischiato di non tornare a causa degli scandali che lo hanno coinvolto, ha voluto riflettere anche sul tema del gossip, che negli ultimi mesi ha messo in ombra la sua carriera.

L’attore ha affrontato con serenità i pettegolezzi che lo hanno visto protagonista e spesso al centro delle cronache rosa. In merito a ciò, Raoul Bova ha commentato:

“Ultimamente penso che il gossip abbia preso troppo spazio. Siamo in un momento in cui c’è voglia di affossare l’altro, questa è una cosa che fa paura”.

Le parole di Raoul a Domenica In: “Tutti possiamo sbagliare”

Bova ha poi sottolineato come il gossip spesso abbia una funzione distruttiva. “Anziché crescere e costruire la propria vita, si cerca di distruggere l’altro”, ha detto, riflettendo sul ruolo che i social media hanno nell’amplificare questi fenomeni.

L’attore ha evidenziato anche un altro problema: “I social sono uno specchio di una società che non ha più grossi valori, punti di riferimento. A prescindere dal mio caso, mi dispiace”, ha aggiunto con un velo di amarezza.

Il tema dell’errore è stato poi al centro del suo discorso. Raoul Bova ha dichiarato: “Bisogna avere la forza di ammettere i propri errori. Tutti possiamo sbagliare, e questo non vuol dire che qualcun altro può usare contro di te i tuoi errori”.

Bova ha anche raccontato di aver imparato dai suoi genitori a non accettare i compromessi nella vita e ad assumersi la responsabilità delle proprie azioni.

Il ritorno di Don Matteo in TV

Infine, Raoul Bova ha parlato del suo ritorno sul set di Don Matteo 15 con il suo personaggio Don Massimo e ha scherzato sulla sua presenza in tv, dopo tutto ciò che è successo:

“E siamo ancora qua”, ha detto sorridendo.

Giovedì 8 gennaio 2026, infatti, l’attore tornerà in prima serata su Rai 1 con il suo ruolo in una delle fiction più amate del panorama televisivo italiano.

