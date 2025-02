Una fidanzata protagonista di Temptation Island Spagna va a letto con un tentatore e a quel punto arriva la reazione furiosa del suo compagno, che irrompe nel villaggio. Ecco cosa è accaduto all’interno del reality show.

Caos a Temptation Island Spagna

Da sempre Temptation Island è uno dei programmi più amati e seguiti in Italia. Anche la scorsa estate il reality show ha ottenuto un enorme successo, al punto che Mediaset ha deciso di trasmettere ben due edizioni, a distanza di poco più di un mese l’una dall’altra. La trasmissione tuttavia ha trovato un ottimo riscontro da parte dei telespettatori anche in Spagna e proprio in queste settimane sta andando in onda la sesta edizione.

Le anticipazioni della prossima puntata del reality spagnolo tuttavia hanno mostrato qualcosa di inaspettato, che ha lasciato senza parole il pubblico e il web. Tra i protagonisti del programma ci sono infatti Anita e Montoya, che ben presto hanno affrontato una serie di problemi. La fidanzata si infatti avvicinata al single Manuel e tra i due c’è stato anche un bacio. Ma non è finita qui.

Grazie alle anticipazioni di Temptation Island Spagna, abbiamo visto che Anita è andata a letto con il tentatore, avendo un rapporto sessuale con lui proprio davanti alle telecamere. A quel punto è arrivata la reazione furiosa di Montoya, che è scappato dal villaggio dei fidanzati per fare irruzione in quello delle fidanzate. Il giovane uomo come se non bastasse ha iniziato a urlare a gran voce: “Pu**ana. Mi hai distrutto, te ne pentirai per il resto della tua vita”.

Ninguna película de este año (y de este siglo si me apuráis) tiene tanta excelencia estética y argumental como las escenas de Montoya en esa isla. #LaIslaDeLasTentaciones6pic.twitter.com/PzCP8AL2SJ — Miss Kokoro (@KokoroMiss) February 4, 2025

Il video del momento naturalmente ha iniziato a fare il giro del web, diventando virale sui social. Ma cosa accadrà quando Montoya si ritroverà faccia a faccia con la fidanzata Anita? Lo scopriremo nel corso della prossima puntata del reality show.