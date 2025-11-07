Dopo aver ricevuto un aereo, scatta il bacio tra due concorrenti del Grande Fratello. Ecco cosa è accaduto in queste ore all’interno della casa più spiata d’Italia.

Primo bacio del Grande Fratello 2025

In questi giorni si sta discutendo molto del Grande Fratello. A causa degli ascolti non soddisfacenti del reality show infatti voci di corridoio parlano di una possibile chiusura anticipata per il programma condotto da Simona Ventura, che potrebbe terminare già entro fine mese. Al momento tuttavia da parte di Mediaset non sono ancora giunte conferme e a oggi non è chiaro cosa potrebbe accadere.

Nel frattempo però all’interno della casa più spiata d’Italia è accaduto qualcosa che ha attirato l’attenzione del web. Chi segue costantemente la diretta sa bene che in queste settimane è nato un legame speciale tra Jonas e Anita, che col passare dei giorni si sono avvicinati sempre di più. Sui social intanto i fan hanno iniziato a sostenere i due gieffini e in molti hanno iniziato a sperare che tra loro nasca l’amore. Ma non è finita qui.

Per sostenere la coppia, il fandom oggi ha deciso di inviare un aereo sulla casa del Grande Fratello, con la seguente scritta: “J+A, il caso non esiste”. Non è mancata la reazione stupita di Jonas e Anita, che dopo poco, ancora increduli ed emozionati, si sono baciati per la prima volta. Il gesto ovviamente non è passato inosservato ed alimentato le speranze del pubblico.

Ma cosa accadrà a questo punto tra Jonas e Anita? Che tra i due stia poco a poco nascendo un sentimento? Non resta che attendere i prossimi giorni per scoprirlo.

