Maria Monsè è tornata nela casa del Grande Fratello con la figlia per un confronto con le Non è la Rai

Questa sera, 8 gennaio 2025, Maria Monsè e la figlia Perla Maria sono tornate nella casa del Grande Fratello per un confronto con le Non è la Rai. Ecco tutto ciò che è accaduto.

Il confronto tra Maria Monsè e le Non è la Rai

Dopo la loro eliminazione della scorsa settimana, Maria Monsè e Perla Maria sono tornate nella casa del Grande Fratello per un ultimo confronto con le Non è la Rai. Siccome Pamela Petrarolo è tornata in gioco, dopo aver abbandonato momentaneamente, hanno colto l’occasione del volo. Non appena ha fatto il suo ingresso la Monsè ha esclamato:

“Visto che voi siete tanto brave a parlare, io faccio i fatti. Non ti muovere, cosa fai con quelle mani? Maleducata che non sei altro. Cara signorina Ilaria, che ha bisogno di Pamela per ricordare la buona educazione. […]

Quando avete bisogno di qualcosa mi contattate, ho messaggi anche di Pamela e non solo di Ilaria. Guarda, era tempo che stavi a casa tua ora sei diventata impertinente. Ci sono delle sorprese che ti riguardano, la brutta figura l’hai fatta tu. L’ho visto come sei aggressiva, mi minacci? Vieni in TV per menare? Mi ha detto di stare attenta”.

Maria ha ancora qualcosa da dire a Ilaria e Pamela 💥 #GrandeFratello pic.twitter.com/zNjSCtpHIm — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 8, 2025

Il conduttore l’ha interrotta e ha mostrato un video che Maria Monsè ha registrato fuori dalla casa del GF con il dottor Bitonti. Lo stesso medico lascia notare di aver fatto un favore alla Monsè per quanto riguarda un trattamento fatto alla Galassi, la quale aveva contattato per prima l’ex inquilina.

“Non l’ho negato ma ho detto che non siamo amiche. Siamo delle conoscenti. Dov’è il problema? Perché ti ho detto che non sei mia amica? Ti sei offesa?“, ha chiesto Ilaria Galassi.

Poi, però, è stato anche il turno di Pamela Petrorolo e di un messaggio che la Monsè ha conservato dal 2020 a oggi. Nel testo le aveva solo proposto una polizza nel periodo in cui lavorava per un’importante azienda assicurati.

Infine, ha fatto il suo ingresso Perla Maria, la quale si è detta indignata e ha definito “maleducata” la Galassi: “Non ti sei alzata nemmeno per salutarmi. […] Anche se siamo pesanti, sono una ragazza di 18 anni“. Alla fine il tutto si è risolto con una risata e un abbraccio.