16 Settembre 2023

Grande Fratello

Arnold del Grande Fratello star su TikTok

Tra i nuovi ingressi nella Casa del Grande Fratello segnaliamo anche la presenza di Arnold Cardaropoli. Sebbene nella vita sia un impiegato in un’agenzia di comunicazione, a quanto pare non è del tutto sconosciuto. Il 22enne ghanese infatti è una star su TikTok!

Il concorrente del Grande Fratello ha un profilo di famiglia chiamato Arnold & Family e conta oltre 700 mila follower. Insomma non di certo pochi! Qui condivide dei contenuti che condividono lui e la sua famiglia per l’appunto e sono molto apprezzati dagli utenti della piattaforma.

Questa situazione ha generato un po’ di caos sui social, che si chiedono come mai siano state imposte delle linee guida imposte su influencer e personaggi di OnlyFans se poi si scoprono situazioni come quella di cui vi stiamo parlando.

La polemica su Arnold

La scelta di inserire nel cast del Grande Fratello un concorrente come Arnold Cardaropoli (già piuttosto popolare) non è stata gradita dal pubblico. In tantissimi durante la puntata, ma anche dopo, si sono indignati e di commenti ce ne sono tra i più disparati.

Riguardo l’argomento follower e notorietà sui social anche Alfonso Signorini si è espresso di recente. Il conduttore del Grande Fratello ne ha parlato a Verissimo, a ridosso della prima puntata del reality show di Canale 5:

“Non bisogna pensare che avere tanti follower sia sinonimo di popolarità. I non famosi li utilizzano per necessità lavorative, ma sono persone normalissime. Tra loro c’è anche chi non usa i social. Per esempio abbiamo un macellaio che non ha Instagram”.

Intanto Arnold del Grande Fratello non ha solo oltre 700 mila follower su TikTok, ma è anche abbastanza popolare su Instagram. Il ragazzo ha infatti conta più di 68 mila persone al su seguito. Lui peraltro sulle sue pagine si definisce un creator digitale che si racconta e sensibilizza. Nonostante questo, però le polemiche non si placano!