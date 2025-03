Temptation Island in cerca di una nuova location, in seguito alla vendita dell’Is Morus Relais

Pare proprio che Temptation Island dovrà trovare una nuova location per le sue prossime edizioni: l’Is Morus Relais, infatti, sarebbe stato già venduto.

Temptation Island alla ricerca di una nuova location

L’Is Morus Relais, iconica location di Temptation Island, a quanto pare è stato venduto. A riportare la notizia è stato Vanity Fair nelle ultime ore. Il programma di Canale 5 sarà dunque costretto ad individuare una nuova struttura per ospitare le future edizioni dello show, a partire proprio dalla prossima.

L’elegante resort situato a Santa Margherita di Pula, in Sardegna, è stato per anni il luogo simbolo del viaggio nei sentimenti di numerose coppie, tra falò di confronto, tentazioni e dichiarazioni d’amore. Ora, però, la produzione dovrà trovare una nuova casa per fidanzati, tentatrici, fidanzate e tentatori.

Mentre in televisione è già in onda il promo della nuova edizione – con l’annuncio dell’apertura dei casting per le coppie protagoniste – la Fascino PGT, casa di produzione del reality, sarebbe già al lavoro per individuare la location perfetta.

Secondo quanto riportato da Vanity Fair, starebbero arrivando da tutta Italia numerose proposte di strutture ricettive pronte a ospitare le riprese del programma.

L’Is Morus Relais è stato un vero e proprio simbolo per i fan dello show, con i suoi scenari mozzafiato, le ville immerse nel verde e l’iconica spiaggia dove si sono consumati alcuni dei momenti più memorabili della storia del reality.

La sua vendita segna una svolta importante per Temptation Island, che dovrà adattarsi a una nuova ambientazione, mantenendo intatta la sua essenza.

Non è ancora chiaro se la nuova location sarà sempre in Sardegna o se il programma deciderà di spostarsi in un’altra regione italiana. Ciò che è certo è che il format tornerà su Canale 5 nell’estate 2025, pronto a far emozionare il pubblico con nuove storie.