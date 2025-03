Alfonso Signorini, nell’ultima puntata di BOOM, ha smentito categoricamente le voci di una lite con Beatrice Luzzi avvenuta in un fuori onda dell’ultima puntata di Grande Fratello.

Signorini smentisce la lite con Beatrice Luzzi durante la pubblicità al GF

Alfonso Signorini ha deciso di mettere a tacere le voci di uno scontro in un fuori onda con Beatrice Luzzi, diffusesi sul web durante l’ultima puntata del Grande Fratello,

Durante una nuova puntata del suo format social BOOM, il conduttore ha fatto chiarezza sull’ultima puntata, rispondendo alla giornalista Grazia Sambruna, ospite fissa con la sua rubrica dei “promossi e bocciati”.

Negli ultimi giorni, infatti, si era diffuso il rumor secondo cui, dopo un piccolo battibecco in diretta tra Signorini e l’opinionista, durante la pausa pubblicitaria i due avrebbero avuto un forte scontro. Il tutto è partito da un messaggio ricevuto in direct dall’esperto di gossip Amedeo Venza:

“Sono tra io pubblico del GF, Alfonso nero contro l’opinionista è uscito fuori dallo studio inveendo contro di lei. Siamo rimasti scioccati. Cioè, anche meno, dai.“

Amedeo Venza Instagram

Grazia Sambruna ha, quindi, voluto approfondire e ha chiesto spiegazioni apertamente a Signorini. Quest’ultimo ha smentito categoricamente tale ricostruzione, descrivendo come sono andate davvero le cose:

“L’unica verità è che non c’è stato assolutamente niente. È vero, c’è stata una discussione, ma tutto ciò che si discute, si discute apertamente. Io non ho niente da nascondere, tutte le discussioni si fanno davanti alle telecamere in diretta. Poi finita lì.”

Nessun litigio, dunque, dietro le quinte. Alfonso ha specificato anche che eventuali confronti avvengono sempre davanti al pubblico, senza bisogno di nascondere nulla.

Per rafforzare la sua versione dei fatti, Signorini ha anche rivelato cosa fa solitamente durante gli intervalli pubblicitari, smontando l’idea di un litigio avvenuto lontano dagli occhi delle telecamere:

“Ti assicuro, me ne vado via, apro il mio termos e mi bevo il tè all’arancia e miele che mi faccio fare. E quindi sto lì con la mia tazzina come una vecchia, aspettando che riprenda la diretta.”

– “Non ho litigato, come si dice online, con Luzzi. C’è stata la discussione che avete visto in diretta, finita lì. In pubblicità, io vado sempre via a bermi la spremuta d’arancia col miele dal mio thermos” “AH, PENSAVO LA VODKA!” 🤣🚀#AlfonsoSignorini #GrandeFratello #Boom https://t.co/aMVOKd5Tmf pic.twitter.com/NWYPKVXOKD — GraceSomehow (@LaSambruna) March 19, 2025

Il conduttore ha, quindi, chiuso così la questione con la sua solita ironia, smentendo ogni polemica e confermando che, anche quando il tono si accende in puntata, tutto si risolve senza strascichi fuori onda.