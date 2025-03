Sicuramente vi sarete chiesti riguardando le repliche del film: Che fine ha fatto Nicolò, il bambino di Sole a Catinelle e come si chiama davvero? Ed è la stessa domanda che in tanti si sono posti anche su Twitter. Il nome del giovane attore è Robert Dancs e oggi è piuttosto cresciuto rispetto a come lo ricordavate. Qui di seguito alcune news: dall’età alla fidanzata e genitori, per passare alla carriera, Instagram e TikTok dove seguirlo

Chi è Robert Dancs

Nome e Cognome: Robert Dancs

Data di nascita: 2 giugno 2002

Luogo di nascita: Sanrico (Bergamo)

Età: 23 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Gemelli

Professione: modello e attore

Fidanzata: informazione non disponibile

Tatuaggi: Robert non dovrebbe avere tatuaggi nel suo corpo

Profilo Instagram: @robertvdancs

Profilo TikTok: @robertvdancs

Robert Dancs età, altezza e biografia

Per prima cosa partiamo dalla biografia. Quando è nato Robert Dancs, Nicolò di Sole a Catinelle? Quali sono le sue origini?

Nato a Sanrico, in provincia di Bergamo, il 2 giugno 2002 sotto il segno dei Gemelli, l’età di Robert è di 23 anni. Il ragazzo è di origini rumene. Spesso ha fatto ritorno nella sua terra d’origine per far visita ai parenti.

Parla perfettamente l’italiano, l’inglese, il francese e il rumeno, oltre a conoscere il dialetto bergamasco.

Stando a quanto emerso anche su Urban Post, Robert è un grande appassionato di sport (e tifoso della Juventus) e, oltre al calcio, ama l’equitazione, il nuoto, tennis ed equitazione.

Non conosciamo, invece, altezza e peso dell’attore.

Vita privata

Cosa conosciamo a proposito della vita privata e chi sono i genitori di Robert Dancs? Stando a quanto raccolto da L’Eco di Bergamo il ragazzo è nato dall’amore di mamma Karolina e papà Jon. Ha una sorella di nome Natalia.

Il cuore di Nicolò di Sole a Catinelle oggi è impegnato? Non siamo in grado di dirvi se oggi Robert Dancs abbia o meno una fidanzata. Almeno dai suoi social non traspare nulla se non ammiratrici e ammiratori che non gli risparmiano di certo complimenti.

E a proposito di social, vediamo qualcosa di più a riguardo…

Dove seguire Robert Dancs: Instagram e social

Vi starete chiedendo se è possibile, a questo punto, poter seguire Robert Dancs sui vari social. La risposta è affermativa. Abbiamo non solo trovato il suo account Instagram, ma anche su TikTok. Rispettivamente conta 39,500 follower nel primo e oltre 72mila utenti nel secondo. È presente anche su Facebook.

In entrambi condivide contenuti di vario genere, da foto e scatti, che raccolgono migliaia e migliaia di visualizzazioni, like e commenti. Insomma dopo aver conquistato il piccolo schermo, oggi Robert è una star anche sul web!

Oggi, come mostrato dalle foto e video postati sui social, Nicolò di Sole a Catinelle è cambiato davvero tanto. È cresciuto ed è un vero e proprio rubacuori! Ecco qui qualche scatto presente sul suo Instagram…

Le foto di Robert Dacs

Carriera

La carriera di Robert Dancs ha una storia tutta da raccontare. Ai provini di Sole a Catinelle, infatti, ci è finito per puro caso. Inizialmente, infatti, era un giovane promettente modello e, accompagnato da sua sorella Natalia, ha partecipato ai casting senza immaginare ciò che sarebbe successo poi.

Arrivato a Roma per le audizioni con la sua genuinità e spontaneità ha colpito il regista Gennaro Nunziante che gli ha così dato la possibilità di entrare nel cast della pellicola di Checco Zalone. Così gli è subito stata assegnata la parte del piccolo Nicolò, un ragazzino studioso e molto intelligente.

In carriera Robert Dancs, conosciuto anche come Nicolò di Sole a Catinelle, è stato premiato dal Giffoni Experience come “Explosive talent award 2014” e ha recitato nella serie televisiva, Fuoriclasse 3. Ha abbandonato però la recitazione per dedicarsi ad altro.

Nel 2016, invece, si è iscritto all’Istituto Aeronautico Locatelli di Bergamo per dedicarsi alla sua passione per il volo.

Nicolò in Sole a Catinelle

La fama è arrivata grazie a Sole a Catinelle. Qui Robert Dancs ha interpretato il ruolo di Nicolò, “figlio” di Checco Zalone.

Riportando a galla la trama ricordiamo come il bambino abbia stretto un patto con suo papà Checco: ottenere i migliori risultati scolastici per poter ricevere il regalo dei suoi sogni: una vacanza indimenticabile. Nicolò in Sole a Catinelle rispetta questa promessa che Checco deve così esaudire.

Peccato però che il povero Checco, umile venditore di aspirapolveri, non abbia un soldo per poter pagare questa vacanza e a malapena riesce a tirare a fine mese. Così ha pensato di vendere a tutti i costi qualche elettrodomestico in giro per il Molise, dove incontrerà una ragazza che stravolgerà e darà una svolta al curioso racconto.