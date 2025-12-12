Nelle ultime ore Sabrina Ferilli è stata accusata di aver speso ben 115mila euro per una settimana a Parigi. La celebre attrice però non ci sta e replica.

La replica di Sabrina Ferilli

In queste ore a tornare al centro dell’attenzione è stata Sabrina Ferilli. Tutto è iniziato quando la celebre e amata attrice è stata accusata di aver speso ben 115mila euro per una settimana a Parigi. Stando a quanto è stato riferito dalla pagina Viaggi da Ricchi, la giudice popolare di Tú sí que vales avrebbe viaggiato con un jet privato partito da Roma, soggiornato in uno degli hotel più lussuosi della città. Ma non solo. Secondo quanto si legge, l’attrice avrebbe fatto esperienze uniche nel suo genere, come una presunta visita privata al museo d’Orsay (che sarebbe costata ben 15mila euro).

La notizia a quel punto ha iniziato a fare il giro del web e non sono mancati i commenti delle malelingue. Poco dopo però Sabrina Ferilli, venuta a conoscenza dell’accaduto, ha deciso di intervenire per fare chiarezza sulla situazione e mettere a tacere una volta per tutte i pettegolezzi. L’attrice infatti ha ufficialmente smentito le recenti accuse e, con l’ironia che da sempre la contraddistingue, ha affermato:

“Signorina mia! Io non so nemmeno di che parla. Ma mi piace il tour che mi farebbe fare! Un po’ caruccio… ma interessante. Magari riuscirei a farlo anche senza spendere tanto”.

La replica di Sabrina Ferilli ha naturalmente fatto in breve il giro del web e ha trovato il consenso di tutto il web.

