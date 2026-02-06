Come mai Colpa dei sensi stasera non va in onda su Canale 5 e cosa ci sarà al suo posto

Questa sera Colpa dei sensi con Gabriel Garko non va in onda su Canale 5 e cambia giorno: cosa vedremo al suo posto.

Dopo aver cancellato la puntata de La forza di una donna martedì in seconda serata, ci sono nuovi cambiamenti nella programmazione delle soap di Canale 5. E stavolta a pagarne le conseguenze è Colpa dei sensi, la fiction con protagonisti Gabriel Garko e Anna Safroncik.

Stasera sarebbe dovuta andare in onda la seconda puntata di Colpa dei sensi, ma non sarà così. L’appuntamento infatti lascerà spazio al secondo prime time settimanale (dopo quello di martedì) di Io sono Farah, la serie televisiva turca con Demet Özdemir ed Engin Akyürek.

Quando va in onda Colpa dei sensi

Cosa cambia quindi e ora quando va in onda Colpa dei sensi?

Dal promo ufficiale lanciato da Mediaset, secondo programmazione, la serie con Gabriel Garko dovrebbe tornare in onda martedì 10 febbraio.

Si tratta peraltro del giorno in cui sarebbe dovuta essere trasmessa la dizi Io sono Farah, che inevitabilmente si sposterà.

Perché salta la puntata della fiction con Gabriel Garko

Ma perché Colpa dei sensi stasera non va in onda? Cosa si cela dietro questa scelta?

La decisione da parte di Mediaset è dettata dalla Cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026 che andrà in onda su Rai 1 dalle 19:45 alle 23:00, facendo balzare anche Cinque Minuti e Affari Tuoi.

Servirà quindi avere un po’ di pazienza e per scoprire come si evolverà la storia di Colpa dei sensi si dovrà attendere martedì 10 febbraio. Mentre i fan di Io sono Farah non potranno perdere l’appuntamento di questa sera con la serie turca, che sarà trasmessa poco dopo La ruota della fortuna.

