Stasera su Canale 5 va in onda la quarta puntata della nuova edizione del Grande Fratello. Durante la diretta ci sarà un’eliminazione a sorpresa e uno degli inquilini dovrà immediatamente lasciare la casa.

Le anticipazioni del Grande Fratello

Siamo entrati nel vivo della nuova edizione del Grande Fratello e in queste settimane il pubblico sta seguendo attentamente quando sta accadendo all’interno della casa più spiata d’Italia. Proprio stasera nel mentre andrà in onda la quarta puntata del reality show, durante la quale il pubblico assisterà a un colpo di scena dietro l’altro. Come è stato anticipato questa mattina a Mattino Cinque, nel corso della diretta Anita Mazzotta tornerà nella casa come concorrente ufficiale, dopo quasi 10 giorni di assenza. Queste le dichiarazioni di Francesco Vecchi, che ha dichiarato:

“C’è una novità importante questa sera, una bella notizia in esclusiva. Rientrerà in casa come concorrente Anita Mazzotta, che era uscita dalla casa per motivi personali e questa sera farà il suo ritorno come concorrente ufficiale. Gli altri gieffini non sanno nulla e questa sera quindi riceveranno questa sorpresa del tutto inaspettata”.

Ma le emozioni non finiscono qui. Come svelano le anticipazioni, questa sera nel corso della quarta puntata del Grande Fratello ci sarà un’eliminazione a sorpresa. A seguito di un televoto flash infatti uno degli inquilini dovrà immediatamente lasciare la casa e mettere la parola fine alla propria avventura all’interno del programma. Ma cosa accadrà dunque e chi sarà a dover dire addio alla trasmissione? Lo scopriremo stasera nel corso della diretta.

Nel mentre è stato anche annunciato che in studio ci sarà un’ospite che il pubblico del GF conosce molto bene. Di chi si stiamo parlando? Nientemeno che di Sonia Bruganelli. Tante emozioni dunque ci attendono questa sera. Ricordiamo dunque l’appuntamento con la quarta puntata, come sempre alle ore 21:30 su Canale 5.