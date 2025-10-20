A distanza di alcuni mesi dalla hit estiva Scelte Stupide, oggi Fedez ha rilasciato il suo nuovo singolo, intitolato Temet Nosce. Ecco il testo e il significato del brano.

Arriva il nuovo singolo di Fedez

Periodo intenso, questo, per Fedez. Dopo il successo della hit estiva Scelte Stupide, in collaborazione con Clara, il rapper esattamente un mese fa è tornato a esibirsi live con due concerti evento che si sono tenuti presso l’Unipol Forum di Assago. Nel mentre domani sarà una giornata importante per l’artista milanese. Federico infatti rilascerà il libro L’acqua è più profonda di come sembra da sopra, attesissimo da tutto il pubblico. In questo progetto la voce di Battito si racconterà senza filtri, facendo luce su alcuni aspetti della sua vita e su alcuni degli eventi più significativi degli ultimi anni. In attesa di scoprire cosa rivelerà il cantante, oggi è arrivata una nuova sorpresa per tutti i fan.

Federico ha infatti rilasciato il suo nuovo singolo, che si intitola Temet Nosce. Il brano era già stato anticipato ieri sui profili social del rapper e oggi è stato ufficialmente pubblicato. Ma qual è il significato di questa canzone? Il titolo è una locuzione latina che vuol dire “Conosci te stesso”. Come in passato, l’artista milanese è tornato a fare una denuncia al mondo dello spettacolo e allo stesso tempo parla del suo disagio esistenziale.

LEGGI ANCHE: Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera si sarebbero lasciati

Nel testo del suo nuovo singolo infatti Fedez afferma che nessuno gli ha mai regalato niente e definisce alcuni suoi colleghi schiavi dell’industria. Il cantante dichiara anche: “Ho fatto errori che non se n’è andranno via col tempo, di quelli che più cancelli e più ti resta il segno. Cicatrici chiuse fuori ma ferite aperte dentro. Sono pieno di colori, una farfalla di cemento”.

Di certo il nuovo singolo di Federico ha già attirato l’attenzione e promette già di far discutere.