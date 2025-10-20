A distanza di quasi 10 giorni dalla sua uscita dalla casa, questa sera Anita Mazzotta rientrerà al Grande Fratello come concorrente ufficiale. A spoilerare la notizia sono stati gli amici di Mattino Cinque. Ecco cosa accadrà nel corso del nuovo appuntamento con il reality show di Canale 5.

Anita Mazzotta torna al Grande Fratello come concorrente

Lo scorso 11 ottobre, con un comunicato ufficiale rilasciato sui canali ufficiali, gli autori del Grande Fratello hanno annunciato l’uscita di Anita Mazzotta dalla casa per problemi familiari. In questi giorni dunque se ne sono dette di ogni sul futuro della piercer milanese all’interno del reality show ma adesso sembrerebbe essere arrivata una risposta definitiva. Questa mattina infatti a rompere il silenzio sono stati gli amici di Mattino Cinque, che hanno rivelato cosa accadrà questa sera, nel corso del nuovo appuntamento in prima serata con il programma condotto da Simona Ventura.

Come è stato annunciato in anteprima, stasera Anita Mazzotta tornerà nella casa del Grande Fratello come concorrente ufficiale del reality show. A rivelarlo è stato Francesco Vecchi, che ha dichiarato:

“C’è una novità importante questa sera, una bella notizia in esclusiva. Rientrerà in casa come concorrente Anita Mazzotta, che era uscita dalla casa per motivi personali e questa sera farà il suo ritorno come concorrente ufficiale. Gli altri gieffini non sanno nulla e questa sera quindi riceveranno questa sorpresa del tutto inaspettata”.

ufficiale 🟢 Anita stasera rientra in casa, alla faccia di chi in questi giorni se divertito per diffamarmi e dire che dico cazzate. l'informazioni che ho ricevuto non hanno preso il giovedi e venerdi ma per il resto il fatto che doveva tornare era vero #grandefratello pic.twitter.com/eAKQIHC4JO — GRANDE FRATELLO 2025 – FANPAGE (@gf_25_fp) October 20, 2025

Pare dunque che tutto sia ufficiale: stasera, nel corso della nuova diretta, Anita Mazzotta tornerà nella casa del Grande Fratello come concorrente ufficiale e riprenderà il suo percorso. Come svelato però gli altri inquilini non sono stati ancora informati della notizia e solo durante la puntata scopriranno del ritorno di Anita in casa. Ma come reagiranno nel rivedere la Mazzotta? Non resta che attendere per scoprirlo. Appuntamento come sempre alle 21:30, naturalmente su Canale 5.