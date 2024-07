Ricordate Margherita Zanatta? Oggi è speaker radiofonica ma in passato è stata al Grande Fratello! Oggi torna tra i nomi in lizza secondo i rumor

Il Grande Fratello di Alfonso Signorini sta per tornare non mancano le notizie sui prossimi partecipanti. Secondo alcuni rumor sarebbero stati contattati degli ex protagonisti, tra tutti Margherita Zanatta (che nel programma ha preso parte 14 anni fa).

Grande Fratello, Margherita Zanatta in lizza

Se si vocifera che Sonia Bruganelli possa entrare a far parte del cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle, non mancano anche le notizie su altri programmi TV. Dalle indiscrezioni sui partecipanti di Temptation island ai prossimi protagonisti del Grande Fratello di Alfonso Signorini.

I casting sono in corso in questo momento e Giuseppe Garibaldi, designato come inviato speciale, sta selezionando insieme agli autori i volti giusti per la nuova edizione del Grande Fratello.

LEGGI ANCHE: Filippo Bisciglia torna a parlare di Maria De Filippi e rivela quali sono i loro rapporti

“Alcuni/e ex concorrenti del vecchio Grande Fratello sono stati chiamati Vip sono stati chiamati per il prossimo GF“, ha scritto in primo luogo Deianira Marzano. Da qui è cominciato subito il toto nomi da parte dei fan della trasmissione, curiosi di scoprire di chi si tratta.

Successivamente l’influencer di gossip ha lanciato lo scoop e dunque il nome di una storica ex gieffina: “Margherita Zanatta in lizza per il prossimo Grande Fratello”. Ecco lo screen della notizia pubblicata su Instagram in queste ultime ore.

La storia Instagram di Deianira Marzano sul Grande Fratello

Margherita Zanatta oggi è una famosa speaker radiofonica, ma in passato (e dobbiamo tornare indietro di 14 anni) è stato uno dei volti del Grande Fratello. Tra l’altro si è trattato di una delle partecipanti più amate e ricordate dal pubblico di Canale 5. Parliamo precisamente dell’undicesima edizione, dove abbiamo visto anche Guendalina Tavassi. Alla vittoria quell’anno Andrea Hirai Cocco, seguito da Ferdinando Giordano. Mentre proprio la Zanatta si era classificata terza.

Al momento si tratta semplicemente di un rumor e non vi è alcuna conferma che effettivamente Margherita Zanatta possa essere tra i selezionati per il Grande Fratello!