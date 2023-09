NEWS

Andrea Sanna | 27 Settembre 2023

Grande Fratello

La rivelazione di Angelica Baraldi

Giornata di chiacchiere questo pomeriggio nella Casa del Grande Fratello. Angelica Baraldi si è ritrovata a chiacchierare con Marina Fiordaliso, Heidi Baci e altri concorrenti. Quando a un certo punto la giovane di Modena ha fatto una rivelazione inaspettata.

Sua madre Susanna infatti ha avuto un corteggiatore molto famoso. Si tratta dell’amatissimo cantautore Vasco Rossi! Sì, avete capito bene! E a lei l’artista ha dedicato proprio il brano “Susanna” contenuta nel disco “Colpa d’Alfredo” del 1980.

“Vasco s’innamorò di mia mamma. Uscirono per un po’ di tempo. Però lei aveva 16 anni e lui 26. Era un po’ tanta la differenza d’età e lei si vergognava tantissimo quando lui andava a prenderla a scuola”, ha svelato Angelica Baraldi al Grande Fratello.

Marina Fiordaliso allora tra una risata e un’altra è intervenuta: “Sai che Vasco era bellissimo da ragazzo?”. Angelica Baraldi ha confermato dicendo: “Sì, con quegli occhi color ghiaccio…pazzesco, mi ha fatto vedere delle foto”.

Il discorso di Angelica è proseguito ancora: “Vasco poi l’ha fatta salire in macchina sostenendo di doverle far sentire una cosa. E mette su la cassetta con la canzone ‘Susanna’. Sì, l’aveva scritta per lei”. Così la Baraldi ha intonato qualche verso sotto lo sguardo incuriosito dei suoi compagni.

A seguire però la relazione non è proseguita. La mamma di Angelica Baraldi infatti s’innamorò del migliore amico di Vasco Rossi: “Sì, s’innamoro del compagno dj, Daniele… Quindi la Susy ha abbandonato Vasco. Lui l’ha presa abbastanza male, poverino, anche perché proprio con il migliore amico. Però Daniele per mia madre è stato il primo amore. La prima storia d’amore seria, per 3 anni”.

Il pettegolezzo spifferato da Angelica Baraldi è proseguito, con lei che ha rivelato di aver conosciuto Vasco Rossi nel 2017, grazie a una sorpresa di sua mamma. Ha precisato anche che oggi, nonostante tutto, il cantante e Daniele sono rimasti amici.

Angelica rivela che in passato Vasco Rossi si è innamorato di sua madre e a lei ha dedicato la canzone “Susanna” #grandefratello pic.twitter.com/T6iuVIrjGF — disagiotv (@disagio_tv) September 27, 2023

Entusiasta del racconto, Marina Fiordaliso ha richiesto al Grande Fratello di poter risentire questo brano storico della discografia di Vasco Rossi. Poco dopo sono lei e Angelica Baraldi sono state accontentate e quest’ultima si è scatenata!

Beatrice Luzzi poco dopo ha raggiunto Angelica Baraldi e tutti gli altri in giardino ed è rimasta sbalordita come tutti gli altri nello scoprire questo aneddoto curioso.