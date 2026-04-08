Nella puntata di ieri sera, 7 aprile 2026, del Grande Fratello Vip abbiamo visto l’eliminazione di Ibiza Altea che, sappiamo, non era proprio amatissima all’interno della Casa. Il pubblico ora è ansioso, dopo le voci di una chiusura anticipata del reality show, di sapere ufficialmente quando andrà in onda la puntata finale. Ebbene, a quanto pare, potrebbe esserci una sorpresa…

Grande Fratello Vip 2026, chiusura anticipata?

Ibiza Altea, ieri sera, 7 aprile 2026, è stata ufficialmente eliminata dal Grande Fratello Vip. La modella italoamericana ha dovuto così lasciare definitivamente la Casa più spiata d’Italia, in quella che per lei non è stata un’esperienza semplicissima, visti i diversi screzi avuti con la maggior parte dei concorrenti. Ibiza è stata dunque la quarta gieffina eliminata, ora, a contendersi la vittoria finale, rimangono in 12. Ma, a proposito di finale, quando andrà in onda? Come saprete nelle ultime settimane si è parlato insistentemente di una chiusura anticipata del reality show che, dati alla mano, aveva deluso le aspettative, con gli ascolti che, dopo la prima puntata, sono andati in calando (la seconda puntata ad esempio aveva registrato uno share pari solo al 14,30%). Mediaset, però, pare averci ripensato e starebbe per prendere una decisione davvero inaspettata.

Grande Fratello Vip 2026: ascolti in crescita?

Come abbiamo appena detto, le prime puntate del Grande Fratello Vip 2026 hanno visto gli ascolti calare progressivamente, tanto da far riflettere Mediaset su una possibile chiusura anticipata del reality show condotto da Ilary Blasi. Ma attenzione, quando ormai il destino del GF Vip sembrava segnato ecco l’inaspettata svolta. Si parte con la puntata del 24 marzo, che ha registrato uno share pari al 15,32%, con circa 1.183.000 di telespettatori. Sebbene la puntata successiva abbia nuovamente visto un calo (14,81%), quella dopo ha registrato il dato più atteso (e inaspettato), ovvero uno share pari al 16,63%. Ma non è finita qui, la puntata del 3 aprile ha registrato uno share del 17,40%, pari dunque a 2.024.000 telespettatori. Con questi dati i vertici di Cologno Monzese non hanno potuto fare altro che accantonare l’idea di una chiusura anticipata. Ecco quindi quando finirà il GF Vip 2026.

Grande Fratello Vip 2026, quando finisce? La data della finale

Dati alla mano, Mediaset ha fatto non solo un passo indietro, ovvero niente chiusura anticipata del Grande Fratello Vip 2026, ma anche un passo avanti, in quanto il reality show, secondo quando si legge su Leggo.it, potrebbe durare addirittura una settimana in più di quanto era previsto inizialmente, e quindi terminare il prossimo 5 di maggio. Si attende ora solo l’ufficialità.