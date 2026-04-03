Lo scorso 17 marzo 2026 è iniziata la nuova edizione del Grande Fratello Vip, con Ilary Blasi alla guida del reality show. Il GF Vip, però, fino a ora ha deluso le aspettative, con un calo evidente di ascolti puntata dopo puntata, tanto che si è ipotizzato che il reality potesse finire prima del previsto. Sarà davvero così? Ecco cosa avrebbe deciso di fare Mediaset.

Grande Fratello Vip 2026, chiusura anticipata per Ilary Blasi?

Fino a questo momento il Grande Fratello Vip 2026 ha deluso le aspettative. Il reality show, condotto da Ilary Blasi, non sta ottenendo i risultati sperati, con gli ascolti in continuo calo. La prima puntata ha registrato uno share pari al 18%, poi il crollo, con la seconda puntata che ha registrato uno share del 14%. La media delle cinque puntate andate in onda fino a ora è del 15,88% che, va detto, è più o meno in linea con i dati del Grande Fratello Nip di Simona Ventura, che si è concluso a dicembre dello scorso anno. Dati, però, che non stanno entusiasmando Mediaset, proprio per questo da diversi giorni si parla insistentemente di una chiusura anticipata del reality show. Sarà davvero così?

Grande Fratello Vip 2026, Mediaset dà l’ultimatum? Ilary Blasi e il rischio chiusura

E’ un Grande Fratello Vip che non convince fino in fondo il pubblico, come testimonia il continuo calo di ascolti. Nella Casa più spiata d’Italia si alternano momenti goliardici ad altri di forte tensione, anche se le dinamiche tra i concorrenti per il momento non appassionano più di tanto. Come detto in precedenza, negli ultimi giorni sono circolate diverse voci su una possibile chiusura anticipata del reality show ma, a quanto pare, potrebbe non essere così. A fare chiarezza ci ha pensato la giornalista Grazia Sambruna, la quale ha riportato alcuni retroscena relativi a una recente riunione interna di Mediaset: “Mi giunge che nella riunione Mediaset sulla media ponderata degli ascolti del reality che si è tenuta ieri, sia stato deciso che il programma al momento non subirà chiusura anticipata.” Niente stop quindi, almeno per ora, ma…

Grande Fratello Vip 2026, ultimatum a Ilary Blasi?

Al momento sembra dunque scongiurato il rischio di una chiusura anticipata del Grande Fratello Vip 2026. Grazia Sambruna ha però sottolineato come l’attenzione di Mediaset sui dati Auditel rimanga altissima, facendo dunque capire che le prossime puntate saranno decisive per il futuro del reality show e di Ilary Blasi. Se gli ascolti caleranno ancora Mediaset potrebbe davvero decidere di anticipare la chiusura del GF Vip di una settimana.