Per sempre sì di Sal Da Vinci, dopo aver vinto Sanremo 2026, conquista anche i Blue, che scoprono il brano per la prima volta.

La reazione dei Blue a Per sempre sì di Sal Da Vinci

Sono trascorsi alcuni giorni da quando Sal Da Vinci ha vinto il Festival di Sanremo 2026. La canzone Per sempre sì ha conquistato pubblico e giurie e in questa settimana ha iniziato a scalare le classifiche. Il brano, senza dubbio, anche nei prossimi mesi continuerà e far cantare e ballare tutti quanti e a maggio arriverà anche all’Eurovision Song Contest.

L’artista partenopeo ha infatti accettato di rappresentare l’Italia alla kermesse musicale europea e di certo già in molti si stanno chiedendo cosa accadrà sul palco. In attesa di scoprirlo, nelle ultime ore qualcosa ha attirato l’attenzione del web, riportando il cantante sotto i riflettori.

Tutto è iniziato quando i Blue, la celebre boyband formata da Lee Ryan, Duncan James, Antony Costa e Simon Webbe, sono arrivati ospiti a Cult Pop. Nel corso della chiacchierata al gruppo è stata mostrata la performance di Sal Da Vinci al Festival di Sanremo 2026 e a quel non è tardata ad arrivare la reazione dei quattro artisti.

I Blue hanno iniziato infatti a cantare Per sempre sì e poco Duncan ha affermato: «Rappresenterà l’Italia all’Eurovision?». Non è mancato anche il commento di Lee, che ha aggiunto: «Potrei cantarla e fare la nostra versione, un po’ più RnB».

Pare dunque che Sal Da Vinci abbia conquistato anche i Blue e naturalmente sui social non sono mancati i commenti ironici degli utenti, che hanno condiviso il filmato, ormai diventato virale.

