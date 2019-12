Grande Fratello Vip 4: svelati altri tre concorrenti ufficiali del reality

1 A sorpresa, Alfonso Signorini svela altri tre concorrenti ufficiali del Grande Fratello Vip 4

Manca sempre meno, ormai, al debutto ufficiale del Grande Fratello Vip 4. La nuova edizione del reality più spiato d’Italia, stando alle indiscrezioni, dovrebbe iniziare ufficialmente l’8 gennaio, e tutto inizia ad essere pronto per la prima puntata. Alla conduzione del programma, dopo l’addio di Ilary Blasi, ci sarà Alfonso Signorini, che ha promesso un’edizione ricca di colpi di scena. Nel frattempo inizia a prendere forma il cast di protagonisti che vedremo all’interno della casa, e adesso a sorpresa, proprio il conduttore ha annunciato altri tre concorrenti ufficiali. Scopriamo di chi si tratta.

Da mesi ormai si parla del probabile cast del Grande Fratello Vip 4. Tuttavia gli autori solo da qualche giorno hanno iniziato a confermare i nomi de personaggi che abiteranno la casa di Cinecittà tra poche settimane. La prima concorrente ad essere annunciata dai canali ufficiali del reality è stata Rita Rusić, pronta a mettersi alla prova con questa nuova esperienza. In seguito, ad essere confermato come secondo concorrente è stato Pago, che dopo l’addio a Serena Enardu ha bisogno di una nuova sfida per cercare di dimenticare l’ex tronista di Uomini e Donne, e voltare pagina una volta per tutte.

Adesso, a sorpresa, a svelare altri tre concorrenti ufficiali del Grande Fratello Vip 4 è stato Alfonso Signorini, che ha lasciato tutti a bocca aperta. Scopriamo chi ritroveremo all’interno della casa.