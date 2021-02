1 La nuova eliminata del Grande Fratello Vip 5

Questa sera va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 5, e come sempre numerosi saranno i colpi di scena. La finale ormai si avvicina, e tra pochi giorni sapremo finalmente chi sarà a vincere questa lunga edizione. Nel corso della prossima diretta però a lasciare definitivamente la casa sarà una tra Stefania Orlando e Giulia Salemi, che attualmente si stanno sfidando al televoto, nonostante qualche problema tecnico. Da diverse ore infatti le votazioni sono state bloccate a causa di un guasto, che si spera si possa risolvere a breve. Il pubblico intanto si chiede chi sarà la nuova eliminata e chi dovrà lasciare la casa tra la conduttrice e l’influencer ad un passo dalla finale.

Come sempre sul web sono partiti diversi sondaggi, grazie ai quale possiamo farci una prima idea su quello che potrebbe accadere. Ad indire una votazione è stato il portale Reality House, che poco fa ha svelato i risultati. A rischiare l’eliminazione, col 49,5% dei voti, è Stefania Orlando, contro il 50,5% dei voti di Giulia Salemi, risultata la più amata per una manciata di voti.

Tuttavia come ogni volta è opportuno precisare che non è detto che le cose vadano proprio in questo modo e che sia proprio Stefania Orlando la nuova eliminata del Grande Fratello Vip 5. Il televoto infatti verrà ufficialmente chiuso solo nel corso della diretta di questa sera e per allora le cose potrebbero del tutto ribaltarsi.

Tuttavia per avere un’idea più chiara su quello che potrebbe accadere, facciamo anche affidamento sul sondaggio lanciato da Grande Fratello Forum.