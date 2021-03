1 Il nuovo eliminato del Grande Fratello Vip 5

Finalmente ci siamo! Questa sera su Canale 5 va in onda la finale del Grande Fratello Vip 5 e dopo più di 5 mesi scopriremo chi vincerà questa lunghissima edizione. A contendersi il primo posto come sappiamo ci sono Tommaso Zorzi, Stefania Orlando, Andrea Zelletta, Pierpaolo Pretelli e Dayane Mello e i bookmakers hanno già detto la loro in merito al probabile vincitore! In attesa di scoprire cosa accadrà, ricordiamo che la finale è già iniziata! Sì, perché attualmente al televoto a contendersi la corsa alla vittoria ci sono ben due concorrenti: Tommaso e Andrea. A diretta iniziata scopriremo chi tra l’influencer e l’ex tronista di Uomini e Donne dovrà ufficialmente lasciare il gioco e chi invece potrà continuare a gareggiare. Ma chi la scamperà tra i due?

Come ogni puntata, sul web sono partiti dei sondaggi, grazie ai quali possiamo farci una prima idea su chi sarà il nuovo eliminato, ad un passo dalla vittoria finale. Ad indire una votazione è stato anche Reality House, che poco fa ha svelato i risultati. Stando a quanto si apprende, a rischiare l’eliminazione è proprio Andrea Zelletta, che ottiene il 53% dei voti, contro i 47% dei voti di Tommaso Zorzi!

Naturalmente ricordiamo che il televoto è attualmente ancora attivo è che non è detto che sia proprio Andrea Zelletta il nuovo eliminato del Grande Fratello Vip 5. Le cose infatti nelle prossime ore potrebbero cambiare e non è escluso un colpo di scena finale.

Tuttavia per avere un’idea più chiara su quello che potrebbe accadere facciamo anche affidamento sul sondaggio lanciato dal portale Grande Fratello Forum. Andiamo a scoprire i risultati di questa seconda votazione.