1 Scopriamo chi è il concorrente del Grande Fratello Vip 5 meno votato secondo i sondaggi: a scontrarsi ci sono Stefania Orlando e Massimiliano Morra

Questa sera andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 5, e come sempre sono previste grandi emozioni. Secondo le recenti indiscrezioni in casa arriveranno ben due nuovi Vipponi! Si tratta di Selvaggia Roma, che dopo essere guarita dal Covid è pronta a mettersi in gioco, e Giacomo Urtis, che potrebbe stravolgere gli equilibri. Per di più scopriremo anche l’esito del televoto, che come sappiamo questa settimana non è eliminatorio. Il concorrente meno votato andrà infatti nuovamente in nomination. A scontrarsi stavolta ci sono Stefania Orlando e Massimiliano Morra, tuttavia i due non sanno che nessuno di loro stasera lascerà la casa!

Ma chi tra la showgirl e l’attore è risultato il concorrente meno votato del Grande Fratello Vip 5? Come ogni settimana sul web sono partiti diversi sondaggi. Ad esprimere la propria preferenza sono stati anche gli utenti di Reality House, che ha lanciato una votazione sul proprio sito. A risultare il meno favorito è stato così proprio Massimiliano Morra, che ha ottenuto il 29% dei voti. Stefania Orlando, risultata la più amata, ha invece conquistato il 71% dei voti, confermandosi ancora una volta come uno dei concorrenti più amati.

Tuttavia è importante ricordare che non è detto che le cose vadano proprio in questo modo! Il televoto settimanale verrà infatti chiuso soltanto questa sera, nel corso della nuova puntata del reality. Le cose dunque potrebbero ribaltarsi.

Ma per avere un’idea più chiara su quello che potrebbe accadere, facciamo affidamento anche su un altro sondaggio. A lanciare una votazione è stato infatti anche il portale Grande Fratello Forum. Vediamo dunque chi è risultato il concorrente meno votato del Grande Fratello Vip 5 in questo caso.