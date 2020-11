1 Nella prossima puntata del Grande Fratello Vip 5 entreranno ben due nuovi concorrenti: ecco chi sono e quello che accadrà

Venerdì 13 novembre va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 5, che promette di essere come sempre piena di colpi di scena. Oltre a scoprire l’esito del televoto, che vede scontrarsi Stefania Orlando e Massimiliano Morra, sembrerebbe che nel corso della serata entreranno in casa ben due nuovi concorrenti! Come sappiamo infatti già diverse settimane fa Alfonso Signorini aveva promesso l’arrivo di altri Vipponi, dato l’allungamento del programma. Dati gli scarsi risultati conseguiti dagli ingressi di Stefano Bettarini e Paolo Brosio, che hanno già lasciato la casa, adesso gli autori hanno deciso di rimischiare le carta in tavola. Ma chi sono i due nuovi concorrenti che arriveranno?

A svelare in esclusiva il primo nome è stato FanPage. Stando a quanto riporta il noto portale, a varcare la porta rossa del Grande Fratello Vip 5 sarà finalmente Selvaggia Roma! La blogger dopo essere guarita dal Covid è pronta a mettersi in gioco, e senza dubbio ne vedremo delle belle. Ecco quanto si legge sul sito:

“Secondo quanto apprende Fanpage.it, Selvaggia Roma entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip 2020 da venerdì 13 novembre. L’influencer romana, diventata popolare partecipando a Temptation Island insieme all’ex compagno Francesco Chiofalo, diventerà a tutti gli effetti una concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini. Selvaggia sarebbe dovuta entrare nella Casa già a fine ottobre ma, a poche ore dall’ingresso, era risultata positiva al coronavirus. Gli ultimi tamponi avrebbero però dato esito negativo, il nulla osta necessario a consentire a Selvaggia di entrare nella Casa. […] Nella Casa, Selvaggia avrà una missione speciale: aggiungere pepe alla relazione, mai concretamente iniziata, tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli”.

Ma non solo. Selvaggia Roma non sarà l’unica nuova concorrente che arriverà al Grande Fratello Vip 5. Scopriamo chi entrerà in casa con lei.