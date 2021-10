1 Chi lascerà la casa del Grande Fratello Vip 6?

Mancano poche ore all’arrivo di una nuova puntata del Grande Fratello Vip 6 e tutto inizia a essere pronto per quello che accadrà questa sera. Nel corso della diretta infatti non mancheranno colpi di scena e numerosi saranno gli argomenti affrontati. Senza dubbio si tornerà a parlare di Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, che sono ormai ai ferri corti. Le tensioni in casa nel mentre sono alle stelle e si sono formati due gruppi distinti. Come se non bastasse stasera scopriremo anche chi sarà il nuovo eliminato di questa edizione. A scontrarsi al televoto stavolta ci sono Davide Silvestri, Raffaella Fico e Amedeo Goria e solo uno di loro lascerà la casa definitivamente. Ma chi sarà a spuntarla?

Come sempre sul web sono partiti numerosi sondaggi, grazie ai quali possiamo farci una prima idea su quello che accadrà. A indire una votazione è stato il portale Reality House, e queste sono i risultati: a rischiare l’eliminazione, secondo il favore del web, troviamo Amedeo Goria, col 14% dei voti. A seguire troviamo Raffaella Fico, col 41% dei voti, e Davide Silvestri, risultato il più votato e il più amato con il 45% dei voti.

Come sempre tuttavia precisiamo che non è detto che le cose vadano proprio in questo modo e che sia proprio Amedeo Goria il nuovo eliminato del Grande Fratello Vip 6. Il televoto infatti verrà chiuso nel corso della nuova diretta di questa sera e solo allora scopriremo quello che accadrà.

Tuttavia per avere un’idea più chiara su chi potrebbe essere il nuovo eliminato, facciamo affidamento anche sul sondaggio lanciato dal portale Grande Fratello Forum. Scopriamo i risultati di questa seconda votazione.