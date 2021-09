1 Nuova bestemmia al Grande Fratello Vip 6?

A poche ore dall’inizio del Grande Fratello Vip 6 salgono già a quota due le possibili bestemmie che potrebbero causare l’espulsione dalla Casa a un paio di concorrenti. La prima è stata Soleil Sorge. Mentre si trovava in giardino con Gianmaria Antinolfi, infatti, ha usato un’intercalare che da molti è stato scambiato come termine offensivo. Probabilmente, però, non subirà alcuna penalità proprio per la natura della frase. Stessa cosa, sempre ieri sera, è accaduta con Katia Ricciarelli.

La cantante lirica, infatti, stava mangiando uno snack e pensando ci fosse dell’aglio dentro ha utilizzato quello che alcuni hanno additato come bestemmia e altri come semplice intercalare. Per vedere il momento esatto potete cliccare QUI e accedere alla pagina Instagram Iosonoscioccobasita. Nella descrizione leggiamo:

ISCHIO SQUALIFICA?!? Dopo la puntata Katia Ricciarelli ha detto una frase che l’anno scorso è quasi costata la squalifica a Paolo Brosio. Alcuni ritengono che sia una bestemmia altri invece che sia un intercalare, voi che ne pensate?

Ad oggi non sappiamo cosa accadrà. Non sappiamo, infatti, se gli autori del Grande Fratello Vip 6 prenderanno dei provvedimenti. Nella passata edizione, per esempio, sono stati due i concorrenti eliminati per aver utilizzato termini simili. Stiamo parlando di Paolo Brosio e Denis Dosio. Cosa succederà? Non appena ne sapremo di più non esiteremo ad aggiornarvi. Quello che sappiamo è che Alfonso Signorini si è espresso nelle ultime settimane sull’eventualità che eventi come questi potessero capitare.

Sembrerebbe, infatti, che le regole siano state cambiate. Forse proprio per evitare la squalifica di troppi concorrenti come accaduto nella precedente edizione. Andiamo a rivedere cos’è accaduto. Continuate a leggere…