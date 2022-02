Grande Fratello Vip 6, i nominati della puntata del 21 febbraio

I nominati del Grande Fratello Vip 6

Questa sera altra serata ricca di colpi di scena al Grande Fratello Vip 6. Ormai non ci sono più i preferiti, ma si è optato per le nomination palesi o in confessionale. Di diritto, invece, daranno il loro voto in gran segreto solo Delia Duran e Lulù Selassié, già finaliste. Ma chi è andato al televoto di questa settimana?

Qui di seguito vi riportiamo tutti i voti dati da ogni concorrente del Grande Fratello Vip 6. Ecco l’elenco completo:

Katia ha votato Manila

Barù ha dato il suo voto a Nathaly

Jessica ha scelto di nominare Nathaly

Soleil ha fatto il nome di Davide

Alessandro ha pensato di votare Katia

E ancora tra le nomination del GF Vip 6 sono proseguite con:

Nathaly ha mandato in nomination Davide

Miriana ha nominato Katia

Antonio ha votato Davide

Manila ha votato Katia

Davide ha scelto di nominare Nathaly

Sophie invece ha optato per Antonio

Giucas ha votato per Antonio

In confessionale, infine, Lulù ha votato per Katia, mentre Delia ha scelto di nominare Soleil. Dunque questa settimana al Grande Fratello Vip 6 troviamo: Katia, Davide e Nathaly. Chi è il vostro preferito e chi volete eliminare? Fateci sapere la vostra nei commenti e continuate a seguirci per altre news!

